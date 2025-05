People. "Vous êtes la femme de ma vie" : comment Michel Drucker a-t-il séduit Dany Saval face à la concurrence de Claude François ?

C'est sur le plateau de l'émission Avec le cœur, animée par Claude François, que le destin du Virois Michel Drucker bascule. Dany Saval, comédienne glamour tout juste revenue de Los Angeles, débarque sans connaître ni le paysage audiovisuel français… ni les stars qui y brillent. "J'habitais les Etats-Unis et je ne regardais pas la télé française ", raconte-t-elle dans Gala.

Lors d'un dîner de production, elle remarque un homme "qui n'arrêtait pas de la regarder". Intriguée, elle demande à son voisin qui est cet inconnu. La réponse fuse : "Mais enfin, tu ne connais pas Michel Drucker ?" La scène pourrait sortir d'un film.

Et alors que Claude François tente lui aussi de séduire la jolie blonde, c'est Michel Drucker qui refuse de laisser passer le coup de foudre : "Le soir même, il m'a rappelée en me disant ‘Vous êtes la femme de ma vie'", confie Dany Saval. Une déclaration digne d'un scénario hollywoodien.

Un mariage surprise à Las Vegas (et pas qu'un peu rock'n'roll)

Un an après ce coup de foudre express, le couple s'envole pour Las Vegas… et se marie sans prévenir personne. "La chambre d'hôtel n'était pas prête. On s'est demandé ce qu'on allait faire. J'ai dit : 'On va se marier'", se souvient Michel Drucker sur le plateau de On n'est pas couché en 2016.

Mariage éclair, mais amour béton : plus de 50 ans de vie commune, loin des strass et du buzz. La cérémonie ? "Une boutade", selon le présentateur, mais qui marque le début d'une histoire solide, faite de discrétion, de complicité… et d'un humour tendre et assumé.

Une rencontre familiale glaciale, mais un amour inébranlable

De retour en France, Michel présente sa nouvelle épouse à sa famille. Et là, ça coince. Dany Saval ne reçoit pas l'accueil espéré. Qu'à cela ne tienne. Michel Drucker impose son choix. Dans De la lumière à l'oubli (Robert Laffont), il écrit : "Quand j'ai rencontré Dany, j'ai trouvé la femme idéale et l'ai imposée à mes parents."

Un acte fort, révélateur d'un homme prêt à tout pour celle qu'il a toujours considérée comme "la femme de sa vie".

Toujours fous amoureux après 50 ans : la recette Drucker

Aujourd'hui, Michel Drucker appelle toujours sa femme "10 fois par jour". Dany Saval et Michel Drucker forment l'un des couples les plus touchants et durables de la télévision française. Une histoire d'un autre temps… et peut-être, justement, une leçon d'amour pour aujourd'hui.