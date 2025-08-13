Le Havre. Ils dérobent des fûts de bière dans un bar du quartier Danton

Il pensait avoir discrètement dérobé de la bière… Mais un témoin a permis de remonter jusqu'à lui ! Mercredi 13 août, il est presque 4 heures du matin, au Havre, quand la police est alertée : un vol par effraction est en train d'être commis par deux hommes dans un bar au niveau de la rue Haudry, dans le quartier Danton.

Arrivés dans cette artère perpendiculaire à l'allée Aimée Césaire, les policiers ne constatent aucune dégradation sur la devanture du commerce. Pas de trace non plus des deux voleurs. Le témoin prend alors contact avec eux et explique avoir vu les deux voleurs forcer une grille à l'arrière du bar, embarquer des fûts dans une voiture, avant de prendre la fuite. La personne a toutefois eu le temps de relever la plaque d'immatriculation.

Sa voiture le trahit

C'est grâce à cela que les policiers retrouvent l'adresse du conducteur de la voiture. Sur la boîte aux lettres, le nom correspond au propriétaire du véhicule. La voiture est également stationnée à proximité. Les agents mettent en place une surveillance et à 6 heures, se présentent au domicile du conducteur. Selon une source policière, l'homme, âgé de 53 ans, comprend immédiatement pourquoi des policiers ont frappé à la porte… Il reconnaît avoir dérobé quatre fûts. Le butin se trouve d'ailleurs dans son véhicule, dissimulé par une bâche.

Le suspect a été placé en garde à vue. Son complice n'avait pas encore été identifié en milieu de matinée.