Tempête Goretti. Le pont de Normandie reste fermé, Tancarville et Brotonne rouverts

La tempête Goretti a traversé la Normandie dans la nuit du jeudi 8 au vendredi 9 janvier. Par précaution les trois ponts traversant la Seine entre Le Havre et Rouen avaient été coupés à la circulation dès jeudi soir. Ce vendredi matin, les ponts de Tancarville et de Brotonne ont rouvert à la circulation à partir de 8h.

Le pont de Tancarville est ouvert à la circulation des véhicules légers (inférieurs à 3,5 tonnes) uniquement, sans attelage de remorques, caravanes ou camping-cars. Il reste fermé aux piétons et aux deux-roues immatriculés ou non. Le pont de Brotonne est ouvert à la circulation pour tous les types de véhicules.

Le pont de Normandie reste fermé

Le pont de Normandie reste lui fermé jusqu'à nouvel ordre. Les rafales de vent restent importantes, en 90 et 100km/h. La circulation est également interdite sur le pont du grand canal.