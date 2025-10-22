En ce moment Hips don't lie SHAKIRA
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Tempête Benjamin. Le pont de Normandie fermé dans la nuit de mercredi à jeudi

Mobilité. En raison des vents forts et orages attendus dans les prochaines heures liés à la tempête Benjamin, le pont de Normandie sera fermé à la circulation, de minuit à 6 heures du matin, jeudi 23 octobre. 

Publié le 22/10/2025 à 19h13 - Par Célia Caradec
Tempête Benjamin. Le pont de Normandie fermé dans la nuit de mercredi à jeudi
Le pont de Normandie est interdit à tout véhicule et piéton à compter de minuit, jeudi 23 octobre, et jusqu'à 6h du matin. - Célia Caradec

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

C'est une mesure de précaution pour éviter tout accident : le pont de Normandie sera fermé à toute circulation, notamment routière, à partir de minuit, jeudi 23 octobre, et jusqu'à 6 heures du matin.

Cette fermeture par arrêté préfectoral est liée à la tempête Benjamin, attendue ces prochaines heures sur les côtes normandes. Plusieurs vigilances météorologiques ont été émises. Météo France a notamment placé les départements de Seine-Maritime et du Calvados en vigilance jaune pour les orages dans la nuit de mercredi à jeudi, de 23h jusqu'à 2h. 

Tancarville ouvert

La circulation reste autorisée sur le pont de Tancarville, à l'exception des piétons et des deux roues, toute la journée de jeudi. 

Les services de l'Etat invitent la population à la plus grande prudence et à reporter, dans la mesure du possible, ses déplacements.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2 Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) 605€ Découvrir
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Automobile
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Nointot (76210) 0€ Découvrir
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état Lyon (69001) 22 900€ Découvrir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir Le Plessis-Robinson (92350) 150€ Découvrir
Bonnes affaires
Poêle à bois
Poêle à bois Plérin (22190) 1 800€ Découvrir
Poussette
Poussette Châteauneuf-sur-Loire (45110) 100€ Découvrir
Siège auto
Siège auto Châteauneuf-sur-Loire (45110) 30€ Découvrir
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF Le Plessis-Robinson (92350) 80€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Tempête Benjamin. Le pont de Normandie fermé dans la nuit de mercredi à jeudi
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple