Tempête Benjamin. Le pont de Normandie fermé dans la nuit de mercredi à jeudi

C'est une mesure de précaution pour éviter tout accident : le pont de Normandie sera fermé à toute circulation, notamment routière, à partir de minuit, jeudi 23 octobre, et jusqu'à 6 heures du matin.

Cette fermeture par arrêté préfectoral est liée à la tempête Benjamin, attendue ces prochaines heures sur les côtes normandes. Plusieurs vigilances météorologiques ont été émises. Météo France a notamment placé les départements de Seine-Maritime et du Calvados en vigilance jaune pour les orages dans la nuit de mercredi à jeudi, de 23h jusqu'à 2h.

Tancarville ouvert

La circulation reste autorisée sur le pont de Tancarville, à l'exception des piétons et des deux roues, toute la journée de jeudi.

Les services de l'Etat invitent la population à la plus grande prudence et à reporter, dans la mesure du possible, ses déplacements.