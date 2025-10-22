Normandie. Tempête Benjamin : des rafales jusqu'à 130km/h attendues sur le littoral

La tempête Benjamin va occasionner de violentes rafales de vent et de fortes vagues sur le littoral de la Manche, dès les premières heures de ce jeudi 23 octobre.

Jusqu'à 130km/h

Les départements de la Manche et de Seine-Maritime seront particulièrement exposés avec des rafales de 100 à 130km/h sur le littoral, et de 90 à 110km/h à l'intérieur des terres, indique Météo France. En prévision de ces coups de vent, le village de la Transat Café L'Or, au Havre, ferme ses portes jeudi 23 octobre, toute la journée.

Risque de submersion

Ces vents soufflant d'ouest à nord-ouest provoqueront de très fortes vagues et une surélévation temporaire du niveau de la mer. Ce phénomène, combiné à des coefficients de marée importants jusqu'à 83 ce jeudi 23 octobre, occasionne un risque de submersion.

Météo France place les départements de la Manche et de Seine-Maritime, en vigilance orange pour vents violents et risque de submersion marine dans la nuit du mercredi 22 au jeudi 23 octobre. La Vendée, la Charente-Maritime, la Gironde, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques seront également placées en vigilance orange.