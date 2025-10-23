Manche. Tempête Benjamin : jusqu'à 135 km/h sur le littoral

Ça décoiffe ce jeudi 23 octobre au petit matin. La tempête Benjamin souffle fort avec des rafales à 135 km/h recensé à Barneville-Carteret, 129 à Saint-Vaast-la-Hougue et Gatteville, 113 à Gouville sur Mer et jusqu'à 111 km/h à Granville. Dans les terres, c'est jusqu'à 97km/h à Cerisy-la-Salle. Rafales relevées à 5h43.

Le vent va continuer à souffler une partie de la journée, avec des pluies soutenues. Le département de la Manche est placé en vigilance Orange.

Plusieurs interventions nocturnes des pompiers

Ces vents d'ouest à nord-ouest occasionnent de très fortes vagues avec un risque de submersion marine, associé à un coefficient de marée important. Jusqu'à 83 ce jeudi matin.

Les sapeurs pompiers sont intervenus à 18 reprises depuis 20 heures la veille, 11 pour des inondations et 7 pour des chutes d'arbres, fils ou divers objets. Pas d'événements majeurs signalés pour le moment.

Par anticipation, les parcs et jardins sont fermés à Cherbourg et à Granville, où la promenade du Plat Gousset est interdite au public, comme les promenades de bord de mer à Saint-Pair-sur-Mer.

Par mesure de précautions, la SNCF a supprimé toute la circulation des trains sur le réseau Normand, avec des équipes mobilisées pour dégager les voies et un espoir d'un retour à un trafic normal au plus tôt.