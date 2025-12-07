En ce moment Man ! i feel like a woman Shania TWAIN
Ifs. Démarchage téléphonique illégal : une entreprise condamnée à une amende de 67 440€

Sécurité. AC Habitat, à Ifs, devra s'acquitter d'une amende importante suite au démarchage téléphonique illégal qu'elle effectuait.

Publié le 07/12/2025 à 08h37 - Par Lilian Fermin
Ifs. Démarchage téléphonique illégal : une entreprise condamnée à une amende de 67 440€
Le démarchage téléphonique est une pratique strictement encadrée. Une entreprise basée près de Caen a été sanctionnée d'une forte amende. - Pixabay

Il est interdit pour une entreprise de proposer des travaux de rénovation énergétique via du démarchage téléphonique. Pourtant, c'est bien ce que réalisait AC Habitat, pour Amélioration et confort de l'habitat, une entreprise située à Ifs, près de Caen dans le Calvados. Les agents de la DGCCRF, la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, ont constaté cette pratique. De plus, ils ont remarqué que certaines des personnes contactées étaient bien inscrites sur la liste d'opposition Bloctel, renforçant le caractère illicite.

Alors la DDPP, la Direction départementale de la protection des populations, a sévi. Elle a sanctionné la société ifoise à une amende de 67 440€.

