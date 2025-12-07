Ifs. Démarchage téléphonique illégal : une entreprise condamnée à une amende de 67 440€

Il est interdit pour une entreprise de proposer des travaux de rénovation énergétique via du démarchage téléphonique. Pourtant, c'est bien ce que réalisait AC Habitat, pour Amélioration et confort de l'habitat, une entreprise située à Ifs, près de Caen dans le Calvados. Les agents de la DGCCRF, la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, ont constaté cette pratique. De plus, ils ont remarqué que certaines des personnes contactées étaient bien inscrites sur la liste d'opposition Bloctel, renforçant le caractère illicite.

Alors la DDPP, la Direction départementale de la protection des populations, a sévi. Elle a sanctionné la société ifoise à une amende de 67 440€.