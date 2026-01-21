En ce moment Gabriela KATSEYE
Sud-Manche. L'Enseignement catholique veut fermer une de ses trois écoles dans cette commune

Education. L'Enseignement catholique de la Manche réfléchit à fermer une des trois écoles qu'elle détient à Granville, devant la baisse des effectifs.

Publié le 21/01/2026 à 16h52 - Par Thibault Lecoq
L'Enseignement catholique de la Manche lance une réflexion pour réduire de trois à deux le nombre d'écoles privées à Granville. - Illustration

L'Enseignement catholique réfléchit à son futur à Granville. L'école privée fait face à une baisse des effectifs, comme dans le public et dans tout le département. Il y a 35 ans, il y avait 36 classes dans trois écoles. Aujourd'hui, il y a 17 classes toujours dans trois écoles. Cette évolution démographique a aussi des conséquences économiques pour l'Enseignement catholique. Il va donc réorganiser ses écoles granvillaises "avec une volonté d'anticiper, pour penser l'avenir de façon pérenne", assure-t-il dans un communiqué.

Moins de naissances donc moins d'élèves

La réorganisation qui s'annonce va s'appuyer sur des analyses des effectifs, de la démographie autour de Granville, mais aussi sur les données socio-économiques du territoire : là où il y a des recrutements et les équilibres économiques.

"Dans une volonté de redéployer les moyens humains, pédagogiques et immobiliers afin de garantir, durablement, la qualité de l'offre éducative catholique à Granville, il a été décidé d'explorer un scénario de réorganisation impliquant la fermeture du site Saint-Paul, celui-ci présentant les fragilités les plus marquées, tant en matière d'effectifs que d'équilibre économique", explique l'Enseignement catholique.

L'école Notre-Dame, dans le quartier Saint-Nicolas, a plus de potentiel de développement et de meilleurs locaux, plus accessibles aussi. Des logements doivent aussi être construits, ce qui permet de la préserver.

Diversité et complémentarité

La réorganisation n'est pas juste une réduction du nombre de sites, promet l'Enseignement catholique. Un projet éducatif sera aussi proposé, avec une diversité et une complémentarité et une proximité des offres pédagogiques sur les deux écoles conservées. "Chaque école développera des spécificités propres, en lien étroit avec la paroisse, dans un souci de proximité et d'ajustement aux besoins et attentes des familles et avec l'objectif de renforcer l'attractivité de l'Enseignement catholique sur la ville", explique le communiqué de la direction diocésaine de l'Enseignement catholique. Une phase de concertation avec les familles va commencer, avec des enquêtes pour mieux connaître leurs aspirations. Cela va nourrir le projet final qui devrait être présenté dans les prochains mois.

