Musique. Ce duo rouennais fait partie de la bande-son de la saison 5 d'"Emily in Paris"

Culture. Chambre 317, duo rouennais, fait partie de la bande-son de la dernière saison d'Emily in Paris avec leur morceau "Piège de la nuit".

Publié le 21/01/2026 à 16h30 - Par Margaux Fresnais
Musique. Ce duo rouennais fait partie de la bande-son de la saison 5 d'"Emily in Paris"
Chambre 317 est un duo de musique rouennais. A droite Antoine Lozay et à gauche Lysian Dambry.

Chambre 317 est un duo rouennais : Lysian Dambry et Antoine Lozay. Leur morceau Piège de la nuit a été utilisé dans un extrait de l'épisode cinq de la dernière saison d'Emily in Paris.

Comment le groupe est-il né ?

Lysian Dambry (LD) : "On se connaît depuis la maternelle, on a commencé au début du lycée à faire de la musique ensemble."

Antoine Lozay (AL) : "Chambre 317 est réellement né lors de notre colocation, qui a duré neuf ans. On vivait au 317 et on a tout enregistré dans notre chambre, d'où le nom du groupe."

Comment avez-vous fait pour faire partie de la bande-son de la série ?

AL : "C'est un peu venu de nulle part. On a reçu un mail d'une personne qui travaillait sur le montage avec Netflix. Il nous a dit qu'il était tombé sur notre morceau sur Spotify et qu'il collerait parfaitement avec une scène de la série."

Cette visibilité a-t-elle eu des retombées pour vous ?

AL : "La série est sortie depuis seulement un mois et notre musique a pris 1 600 Shazam [une application qui permet d'identifier des morceaux diffusés autour de soi] à travers le monde. On fait également partie de la playlist de la série, qui a 200 000 j'aime. Le morceau a pris plus de 10 000 écoutes. On est passé de 4 000 à 12 000 auditeurs mensuels."

De quoi parle votre morceau ?

LS : "L'inspiration est venue durant la Fête de la musique. J'étais avec des amis, on allait de bar en bar jusqu'à 4h du matin, un cercle dont je n'arrivais pas à me sortir : le piège de la nuit."

