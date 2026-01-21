Orne. Le Département lance le bus de Simone pour lutter contre les déserts médicaux

Le nom du dispositif n'a pas été choisi au hasard. "Comment ne pas penser à Simone Veil, qui a fait de ce prénom un nom", lance le président du Conseil départemental de l'Orne, Christophe de Balorre. Mardi 20 janvier, plusieurs élus ont inauguré le bus de Simone, un service itinérant de la Protection maternelle et infantile (PMI).

"Il nous manquait un maillon"

Avec ce dispositif, encore en phase expérimentale, le Département souhaite "lutter contre les déserts médicaux et proposer un service à la population dans le domaine de la petite enfance, explique Marie-Hélène Chrétien, directrice de l'enfance et des familles au Conseil départemental. Il nous manquait un maillon, notamment pour les familles qui habitent en zone rurale. L'objectif, c'est de leur permettre d'accéder à la PMI de la manière la plus efficace possible", poursuit-elle.

Quelques minutes après l'inauguration du bus, Ana Lungu, mère du petit David, est entrée en consultation avec une puéricultrice. "Tout s'est très bien passé, sourit-elle. Il n'y a pas assez de pédiatres sur Flers donc c'est difficile d'obtenir un rendez-vous", déplore la mère de famille. Au total, le bus de Simone permettra de développer l'accès à la PMI dans 13 communes du département.

Une création "unique"

A l'intérieur du minibus, les patients peuvent bénéficier de conseils sur la nutrition, le sommeil et le développement du très jeune enfant. "On peut aussi procéder à des vaccinations et des dépistages", énumère Marie-Hélène Chrétien, qui ajoute que le dispositif s'adresse aussi "aux femmes enceintes. Nous avons la possibilité de faire des examens médicaux mais aussi de mener des consultations de contraception", détaille-t-elle.

De son côté, Christophe de Balorre évoque "une création unique, sur laquelle nos ingénieurs et nos architectes ont travaillé pour faire en sorte d'accueillir les enfants et les parents dans de bonnes conditions." Les consultations se font uniquement sur rendez-vous et le planning de passage du bus est disponible sur le site du Conseil départemental.