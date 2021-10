Durcet. La liaison routière entre Flers et Argentan va être plus rapide

Avec le contournement Est de Rouen (Seine-Maritime) et l'axe Granville/Avranches (Manche), c'est l'un des 3 gros chantiers routiers que soutient la région Normandie. La mise à 2x2 voies de la route départementale 924 entre Flers et Argentan (Orne) est prioritaire pour désenclaver Flers et notamment le site industriel Normand'Innov, jusqu'à l'autoroute A88 à Argentan. Il s'agit, en outre, d'un segment de la dorsale normande St Lô/Vire/Flers/Argentan.

Tronçon après tronçon, la mise à 2x2 voies de la départementale 924 progresse. Tant au départ d'Argentan vers Flers, que dans l'autre sens. Vendredi 17 mai 2019, un nouveau tronçon de 1200 mètres a été inauguré entre Durcet et Sainte Opportune, pour un investissement de 12 millions d'euros, avec notamment un important échangeur routier au carrefour avec la route départementale 53.

"Cette modernisation, nous en avions tous rêvé…"

Après avoir coupé le ruban inaugural, dans son allocution, le président du Conseil départemental de l'Orne a souligné "la nécessité de cet axe". Pour des raisons d'aménagement, mais aussi de sécurité routière (108 accidents, 23 morts et 86 blessés graves entre 1997 et 2017). Après des travaux déjà réalisés près d'Argentan et de Flers, il reste désormais à réaliser le barreau central avec la déviation de Briouze. Écoutez Christophe de Balorre, qui espère que "les 37 kilomètres entre Flers et Argentan seront intégralement en 2x2 voies en 2024":

Christophe de Balorre Impossible de lire le son.

La traditionnelle coupure de ruban pour inaugurer le nouveau tronçon. - Eric Mas

La région finance autant que le département

Une inauguration de tronçon le 17 mai en présence du président de région Hervé Morin. Avec le département de l'Orne, la région Normandie participe à 50/50 au financement de ce chantier, ce qui représente 90 millions d'euros. "J'apprécie le travail avec Christophe de Balorre, l'entente amicale depuis qu'il est à la tête du département" a souligné Hervé Morin, "ça n'a pas toujours été simple dans l'Orne, mais j'apprécie le changement, sans culture d'ego, là où elle ne devrait pas exister".

Avec l'arrivée de la 2x2 voies, Gérard Pierre maire de Durcet constate une recrudescence de demande de construction de logements sur sa commune. - Eric Mas

Hervé Morin a également souligné sa volonté de désenclaver Flers vers Caen. Le projet de modernisation de la route départementale 962 revient à l'ordre du jour, avec les déviations de Condé-en-Normandie et de Thury Harcourt. Ce qui mettrait Flers à 40 minutes de Caen. Hervé Morin nous en dit plus :

Hervé Morin Impossible de lire le son.

La 2x2 voies est empruntée par 4350 véhicules par jour. - Eric Mas

La construction du nouveau tronçon inauguré vendredi 17 mai 2019 a nécessité 300.000m3 de déblais et de remblais. 4350 véhicules l'empruntent chaque jour, dont 12 % de poids lourds. Le bitume utilisé pour la couche de roulement permet de limiter le bruit de la circulation routière. Les reboisements consécutifs à ce chantier seront effectués à l'automne 2019.

• Lire aussi. Flers, pôle d'excellence normande pour la robotique

• Lire aussi. Inauguration d'une nouvelle portion de 2x2 voies près de Flers

• Lire aussi. Flers, La Ferté-Macé, Domfront, Vire : les hôpitaux s'organisent