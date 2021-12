Landigou. Orne : la Départementale 924 à 2x2 voies inaugurée

Le quatrième tronçon de route à 2x2 voies qui relie Argentan à Flers a été inauguré le jeudi 15 juin 2017. Cette route est particulièrement dangereuse et accidentogène (23 morts, 167 blessés en 20 ans), ce qui a motivé la priorité qu'en ont fait la Région Normandie et le Département de l'Orne.

Désenclaver le nord-Bocage

Il s'agit aussi de désenclaver le Nord-Bocage, qui est le deuxième bassin industriel de la Normandie Occidentale. Yves Goasdoué, Député-Maire de Flers:

Yves Goasdoué Impossible de lire le son.

Le chantier du tronçon Landigou-Durcet a débuté en août 2015. Il a coûté une douzaine de millions d'euros et a nécessité de nombreux terrassements. Jacques Munier, du bureau Grands Travaux au Conseil départemental de l'Orne:

Jacques Munier Impossible de lire le son.

Cette inauguration a aussi été l'occasion pour la Région et le Département de signer une Convention de 80 millions d'euros pour financer la réalisation des travaux restants, entre Durcet et Ecouché.

Argentan-Flers, Flers-Caen, et la route nationale 12...

Hervé Morin, Président de Région, a annoncé la relance du projet 2x2 voies entre Flers et Caen, et sa volonté de concrétiser, avec le gouvernement, la totalité de la mise à 2x2 voies de la route Nationale 12 entre Argentan et Paris. Hervé Morin:

Hervé Morin Impossible de lire le son.

"On peut faire des choses en grand quand on s'associe" a déclaré Christophe De Ballore, Président de Conseil départemental de l'Orne, rappelant la Convention signée en 2008 avec l'ex-Président de Région Philippe Duron pour lancer ce chantier. Christophe De Ballore:

Christophe De Ballore Impossible de lire le son.

Après quelques travaux de finition, les automobilistes pourront emprunter ce nouveau tronçon dans quelques jours.

