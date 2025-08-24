Hockey sur glace. Le site internet des Dragons de Rouen à nouveau accessible

Les amateurs des Dragons de Rouen vont retrouver leurs habitudes. Le site internet du Rouen hockey élite est à nouveau en ligne depuis samedi 23 août. Victime d'une cyber-attaque, il était indisponible depuis le début des play-offs de la dernière saison, en mars 2025.

Bientôt la reprise de la Ligue Magnus

Le site reprend les fonctionnalités de l'ancien, avec les actualités du club, le calendrier et le classement en direct, mais aussi le système de billetterie pour les matchs des Dragons. Les joueurs sont en pleine préparation en ce moment et ont signé une nouvelle victoire au forceps sur leur patinoire de l'Ile Lacroix, samedi 23 août, face à l'Université du Québec à Trois-Rivières 4 buts à 3. La reprise de la Ligue Magnus est prévue le 12 septembre.