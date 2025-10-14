Cherbourg-en-Cotentin. 7 tonnes de cigarette de contrebande saisies dans le port

7 tonnes de cigarettes de contrebande ont été saisies au port de Cherbourg-en-Cotentin, jeudi 9 octobre. Les Douanes ont réalisé cette saisie dans un camion qui partait en direction de l'Irlande et arrivant de pays d'Europe du nord.

4,5 millions d'euros d'amende

Le chauffeur a été présenté à la justice en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, vendredi 10 octobre. Il a alors été condamné à 4,5 millions d'euros d'amende, 12 mois de prison et une interdiction de territoire. Il a fait appel lundi 13 octobre et est donc présumé innocent.