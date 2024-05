Normandie. Démantèlement d'un réseau de tabac de contrebande en provenance du Luxembourg

Une vaste opération de gendarmerie s'est tenue, mardi 21 mai au petit matin. Les gendarmes de Louviers, aidés par la Section de recherches de Rouen (SR), du Groupe interministériel de recherche (GIR) de Rouen et de la Brigade de recherches et d'intervention (BRI) de Rouen, ont interpellé une dizaine de personnes mises en cause dans une enquête ouverte pour vols en bande organisée, trafic de tabac de contrebande en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs.

Une enquête de plusieurs mois

Il y a plusieurs mois, les enquêteurs de Louviers, agissant sous la direction du parquet d'Evreux, avaient mis au jour une importation de tabac de contrebande en provenance du Luxembourg par des individus domiciliés principalement dans le sud de l'agglomération rouennaise. Les enquêteurs sont parvenus à matérialiser plusieurs trajets aller-retour entre la Normandie et le Luxembourg. Circulant en convoi, à l'instar de ce mode d'action utilisé par les trafiquants de drogues lors de "Go Fast", les auteurs présumés utilisaient principalement des véhicules volés dans l'agglomération rouennaise pour commettre leurs forfaits. Sur la base de ces vols de véhicules, un rapprochement a été fait entre les gendarmes de Louviers et les policiers de la BRI de Rouen.

Une enquête et des péripéties

Le 9 février dernier, face à l'ampleur de cette affaire, le magistrat du parquet d'Evreux a requis l'ouverture d'une information judiciaire. Un juge d'instruction du tribunal judiciaire d'Evreux a été désigné pour conduire ce dossier. Au cours du mois d'avril, les auteurs présumés ont rencontré diverses péripéties : un contrôle par la Douane lors d'un trajet aller dans le département de la Seine-et-Marne (77), avec la saisie de plus de 22 000 euros en liquide et un accident corporel de la circulation routière très grave, dans le département de la Marne (51), lors d'un retour du Luxembourg, avec près de 90kg de tabac de contrebande découverts dans le véhicule.

Le 21 mai, dix personnes ont été arrêtées et placées en garde à vue, neuf hommes et une femme, âgés de 18 à 43 ans. L'opération aura mobilisé 80 militaires sur les secteurs de Saint-Etienne-du-Rouvray, Le Grand-Quevilly, Saint-Pierre-les-Elbeuf, Barentin, Serqueux et Liancourt-Saint-Pierre (60). Au cours des perquisitions, les enquêteurs ont saisi deux pistolets-mitrailleurs avec chargeurs et munitions, plus de 32 000 euros en liquide, cinq véhicules, deux motos, 99g de résine de cannabis, plus de 770kg de tabac (2 289 cartouches de cigarettes, dont la majorité est contrefaite, 1 243 pots de tabac de 125g et 193 sachets de tabac), des objets de luxe, dix sièges auto et un téléviseur.

Au cours de cette enquête, l'un des gardés à vue, âgé de 34 ans, est parvenu à échapper à la vigilance des enquêteurs et prendre la fuite. Il a sauté par une fenêtre du bureau dans lequel il se trouvait. Faisant l'objet d'un mandat de recherche, le fugitif est, pour l'heure, toujours activement recherché.