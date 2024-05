Evasion d'un homme de la gendarmerie de Rouen. Neuf hommes et une femme interpellés : deux pistolets et plus de 770kg de tabac saisis

Du nouveau dans l'affaire. Jeudi 23 mai, un homme s'est évadé des locaux de la gendarmerie de Rouen où il était en garde à vue dans le cadre d'une information judiciaire ouverte notamment pour contrebande de tabac. Le suspect, âgé de 35 ans, s'est échappé "en passant par la fenêtre, sans violence", a déclaré à l'AFP le procureur de la République d'Evreux, Rémi Coutin. L'information judiciaire, dans le cadre de laquelle ce trentenaire avait été placé en garde à vue, "est ouverte notamment des chefs de vol en bande organisée et importation en contrebande en bande organisée de tabac", a indiqué le magistrat.

L'homme déjà condamné

L'homme a déjà été "condamné à huit reprises entre 2009 et 2016 pour diverses infractions", a précisé le procureur, pour violences aggravées, infractions à la législation sur les stupéfiants et délits routiers. "Une enquête de flagrance a été ouverte pour ces faits d'évasion, sous la direction du parquet de Rouen", a ajouté Rémi Coutin.

Plusieurs interpellations

"Le placement en garde à vue de cet homme est intervenu à la suite d'un coup de filet mené par la gendarmerie mardi dernier, au cours duquel neuf hommes et une femme ont été interpellés", selon un communiqué de la gendarmerie nationale. Ces interpellations entraient dans le cadre d'une information judiciaire ouverte en février denier, après la découverte d'une importation de tabac en provenance du Luxembourg par des personnes domiciliées principalement dans le sud de l'agglomération de Rouen.

Deux pistolets et plus de 770kg de tabac saisis

Au total, huit personnes ont été mises en examen, deux étant placées en détention provisoire et les six autres sous contrôle judiciaire. Lors des perquisitions, les enquêteurs ont notamment saisi "deux pistolets-mitrailleurs Sten et plus de 770kg de tabac" avec des cartouches de cigarettes majoritairement contrefaites, des pots et sachets de tabac ainsi qu'"une importante quantité des produits contrefaits".

