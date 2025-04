Normandie. Tabac de contrebande, arme à feu… Un trafic organisé depuis le Luxembourg démantelé

C'est un véritable coup de filet qu'ont réalisé ces dernières semaines les gendarmes du Calvados. Ils ont démantelé un trafic de tabac de contrebande organisé depuis le Luxembourg vers la France. Pour mener cette opération, les brigades de Thue et Mue et d'Evrecy ont été mobilisées, ainsi que la brigade de recherches de Caen, et les Psig, Pelotons de surveillance et d'intervention, de Caen, et de Domfront, dans l'Orne.

Du tabac de contrebande, mais aussi une arme

Après les différentes perquisitions, les forces de l'ordre ont mis la main sur des cartouches et du tabac de contrebande, une compteuse à billets, une balance de précision, ainsi qu'une arme à feu, un pistolet à grenaille.

"Enjeu à la fois de santé publique et économique, la lutte contre les trafics illicites sur le territoire fait partie des priorités de la gendarmerie nationale", précisent les militaires.