Près de Caen. Ils multiplient les allers-retours au Luxembourg pour importer du tabac

Tout commence en février 2022 par une information anonyme auprès de la brigade financière de Caen. Un trafic de tabac y est dénoncé sur le parking d'une résidence de Saint-Germain-la-Blanche-Herbe. Une surveillance est organisée. Le 25 février 2022, une Citroën Berlingo suspecte est repérée. Le conducteur en sort un carton qu'il remet au chauffeur d'un camion. Le 1er mars, même manège avec trois cartons. L'utilitaire est géolocalisé plusieurs fois avec des échanges de pots de tabac.

Les images sont formelles

Le 11 avril, on voit sur une caméra un homme de 29 ans conduisant une C3. La surveillance permettra de constater 11 allers-retours entre la Normandie et le Luxembourg. Le 7 juin 2023, un autre suspect de 27 ans est entendu. Il nie un quelconque trafic de tabac. Celui de 29 ans sera auditionné le 20 juin 2023. Il ne se souvient pas d'avoir conduit la Citroën Berlingo, ce qui est démenti par les images de surveillance. Il affirme que ce n'est pas lui que l'on voit sur les vidéos.

Des jours-amendes

A la barre, au tribunal de Caen le 16 janvier, les deux hommes réfutent être à l'origine du trafic. Ils s'obstinent à dire qu'ils n'ont rien à voir avec tout ça et se demandent ce qu'ils font au tribunal. Lors de son réquisitoire, le procureur explique que l'enquête a été extrêmement longue et minutieuse. "Les prévenus nient l'évidence alors qu'on les reconnaît bien sur les photos et que des acheteurs les mettent en cause, ils se moquent de la cour. Leurs allers-retours au Luxembourg prouvent bien le trafic de tabac." Comme sanction, il demande des jours-amendes.

Après délibéré, le prévenu de 27 ans est condamné à 150 jours-amendes à 10 euros, celui de 29 ans à 150 jours-amendes à 20 euros. Ils devront aussi régler chacun 127€ de frais de procédure.