Rouen: trois trafiquants d'héroïne en prison

C'est fin novembre, après plusieurs mois d'enquête, que les hommes du Service régional de la police judiciaire (SRPJ) étaient passés à l'action dans le quartier de La Sablière, à Rouen. Trois hommes avaient été interpellés, pour trafic d'héroïne, et au moins un kilo de drogue retrouvé dans les caves ou chez les "nourrices" du quartier, ces personnes chargées de stocker la drogue. Au total, les enquêteurs avait identifié 18 clients et quelques "animateurs. Jugés en comparution immédiate le 5 décembre, les trois principaux suspects avaient obtenu un délai.

Mais ce 3 janvier, les juges du tribunal correctionnel de Rouen ont tranché : les trois hommes, déjà connus des services de police et de la justice, ont été condamnés à de la prison ferme. Francky Thrasibule a écopé de la peine la plus lourde (4 ans de prison ferme). Mohammed Gharbi et Bechir Saafi devront quant à eux purger respectivement 3 et 2 ans de prison ferme.