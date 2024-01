Rouen. Ils agressent une prostituée et un couple de touristes brésiliens : deux hommes condamnés à de la prison

Deux hommes de 18 et 19 ans ont été condamnés à 30 mois de prison ferme dont quinze avec sursis par le tribunal correctionnel de Rouen, vendredi 12 janvier 2024, rapporte la police. Ils avaient été interpellés le mercredi 10 janvier pour des vols et des violences commis dans des Airbnb les lundi 8 et mardi 9 janvier.

Le lundi 8 janvier, un homme de 19 ans de Mont-Saint-Aignan prend contact avec une prostituée sur Internet. Ils se donnent rendez-vous dans un Airbnb de la rive droite de Rouen. Après avoir proposé à cette prostituée de 27 ans de travailler pour lui, "l'individu se montre violent, va essayer de l'étrangler et la menace avec une arme de poing sur la tempe", explique la police. Il la somme de lui remettre de l'argent. Un complice de 18 ans, armé d'une matraque télescopique le rejoint. Les deux hommes finiront par partir avec 650 € en liquide et le téléphone portable de la victime.

Un couple de touristes agressé

Le lendemain, le même duo s'en prend à un couple de touristes brésiliens, une femme de 29 ans et un homme de 34 ans, dans un autre Airbnb de la rive droite de Rouen. Ils repartent avec 350 € en liquide et un téléphone portable.

Les enquêteurs ont pu rapprocher les deux affaires et interpeller les deux hommes au domicile de l'un d'entre eux, à Mont-Saint-Aignan, le mercredi 10 janvier. Un troisième homme est interpellé mais mis finalement hors de cause, selon la même source. Les perquisitions ont permis de retrouver les téléphones des victimes.

Déférés le vendredi 12 janvier, Mohammed Haddouchi, âgé de 18 ans, et Mokhtar Hammoumi, 19 ans, ont été jugés et condamnés en comparution immédiate pour vols avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours. Ils ont été conduits directement en prison.