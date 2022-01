Au tribunal de Rouen : à Elbeuf, il avait traîné un policier en voiture

Le 4 septembre dernier, à l’heure du déjeuner, le responsable d’une société de location gara le véhicule devant son immeuble, en prenant soin de laisser les clés dedans. Il avait promis à un copain de le dépanner. Seulement, ce ne fut pas ledit copain qui emprunta la Fiat 500 mais un dénommé MND. Plus tard, à Elbeuf, une patrouille de police l’aperçut en ville. La circulation était dense et les voitures étaient presque à l’arrêt. Les agents remarquèrent que le conducteur de la Fiat 500 n’avait pas bouclé sa ceinture de sécurité. L’un des policiers fit signe à MND. de se ranger. Le contrôle d’identité se passa sans encombre. Ou presque…

En effet, si le jeune conducteur fit semblant de se garer, il ne coupa pas le contact. Et, après avoir réalisé sa manœuvre, il enclencha une vitesse. Quand le policier se pencha par-dessus la portière pour attraper les clés, MND repartit, emportant avec lui le fonctionnaire. Ce dernier se tint le mieux qu’il put, au volant et à la carrosserie de la voiture avant d’être définitivement projeté au sol.

Plus de peur, que de mal

La victime, après avoir été traînée sur plusieurs dizaines de mètres à 50 km/h, en sortit quasi indemne. Les autres policiers avaient pris le véhicule en chasse. Ils le retrouvèrent dans le quartier du Puchot mais le jeune homme leur échappa une seconde fois en s’enfuyant par les caves des immeubles. Finalement, il fut confondu et arrêté quelques jours plus tard pour refus d’obtempérer, conduite sans permis et violences.

Le 13 septembre dernier, en comparution immédiate, le jeune homme, détenu, a fait preuve d’une certaine désinvolture. “J’ai pris peur !” a-t-il dit. S’il a reconnu avoir été dans le véhicule, il a nié être reparti alors que le policier était adossé à la Fiat 500. “Il s’est accroché tout seul !”

Le détenu a été condamné par le tribunal correctionnel de Rouen à six mois de prison.