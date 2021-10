Rouen. Panique à Rouen : un passager hurle "Je suis un terroriste, je vais faire exploser le bus"

Mouvement de panique jeudi 10 novembre 2016 à 17 h 50 dans un bus à Rouen (Seine-Maritime). Un jeune homme monte à la station Théâtre des Arts, en direction d'Elbeuf, et prend place à côté de deux jeunes femmes à la station Église Saint-Sever.

Les passagers évacués

Le ton monte entre l'une d'elles et le passager. Ce dernier sort alors un foulard noir, le met sur sa tête et hurle : "Je suis un terroriste, Allah akbar, je vais faire exploser le bus !" La jeune femme hurle alors pour donner l'alerte. Les voyageurs sont pris de panique. La conductrice s'arrête et ouvre les portes du véhicule. Tout le monde en sort.

"Un canular"

Ce n'est qu'à ce moment-là que le suspect évoque "un canular". La police arrive sur place mais lui est déjà parti. La vidéosurveillance doit encore être exploitée et la conductrice auditionnée afin de pouvoir retrouver le suspect.

