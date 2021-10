Rouen. Normandie : après s'être attaqué à 36 personnes âgées, le voleur de colliers interpellé

Un homme de 23 ans est présenté devant la justice ce vendredi 21 octobre 2016. Il est suspecté d'avoir violenté 36 personnes âgées et de leur avoir volé des colliers et bijoux entre avril et juillet 2016 à Rouen (Seine-Maritime). Récit.