Petit-Couronne. Rixe sanglante près de Rouen : trois blessés par des tessons de bouteilles

Les équipages de la brigade anti-criminalité et de la compagnie départementale d'intervention sont requises, vendredi 14 octobre 2016 à 23h50, rue Guy de Maupassant à Petit-Couronne (Seine-Maritime), près de Rouen. Une rixe vient d'éclater entre plusieurs individus.

Une plaie sanglante au visage

Les pompiers sont déjà sur place et secourent trois hommes âgés de 20, 21 et 24 ans. Leurs agresseurs, deux hommes de 23 et 33 ans, résidant respectivement à Petit-Quevilly et à Petit-Couronne, ont utilisé des tessons de bouteilles pour les blesser. La plus jeune des victimes présente une plaie dans le bas du dos, la seconde a reçu des coups de poing et de pied, quand la dernière a été attaquée au visage et présente une plaie sanglante.

Les deux suspects ont été placés en garde à vue avant d'être déférés devant la justice.

