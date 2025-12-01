Municipales 2026. Des candidats LFI et Lutte ouvrière se déclarent à Caen

En ce moment bandaids Katy PERRY
Politique. En attendant l'officialisation de la candidature d'Aristide Olivier, ils sont désormais six candidats à briguer la mairie de Caen pour les élections municipales de 2026, dont cinq à gauche.

Publié le 01/12/2025 à 09h23 - Par Lilian Fermin
Pierre Casevitz a déjà été candidat à plusieurs reprises aux municipales à Caen. Il représente Lutte ouvrière.

Une chose est sûre, la gauche ne part pas unie à Caen. Ces derniers jours, deux nouveaux candidats ont annoncé former une liste pour les municipales 2026. Il s'agit d'abord d'Aurélien Guidi, actuel conseiller municipal. Candidat en 2020, il est désormais l'un des leaders locaux de La France insoumise (LFI), et comptera sur le soutien de l'eurodéputée Emma Fourreau, ainsi que le parti Génération·s. Autre candidature, celle de Pierre Casevitz. L'enseignant-chercheur présente une liste Lutte ouvrière. Trois autres candidats de gauche sont déjà candidats. Rudy L'Orphelin avait été le premier à dégainer, soutenu par les Ecologistes, le Parti socialiste et le Parti communiste français. Xavier Le Coutour et Antoine Casini, aux sensibilités politiques proches, représentent autant de candidatures différentes. Le centriste Thomas Chevalier, du Parti radical, est le sixième candidat déclaré.

Pour l'heure, Aristide Olivier n'a pas encore annoncé officiellement sa candidature, mais il tenait un rassemblement mardi 2 décembre.

