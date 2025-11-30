Rouen. Un appartement brûle en centre-ville : deux personnes sont grièvement blessées

Les flammes étaient impressionnantes. Un incendie s'est déclaré dans un appartement du rez-de-chaussée d'un immeuble de Rouen, rue Bouvreuil, samedi 29 novembre dans la soirée. Onze engins et 41 pompiers ont immédiatement été envoyés sur place.

Une enquête ouverte

Deux personnes ont pu être extraites du bâtiment, indiquent les pompiers de Seine-Maritime. Elles ont été évacuées en urgence absolue, considérée comme grièvement blessées vers le CHU de Rouen. Les soldats du feu ont pu rapidement maîtriser le sinistre et éviter sa propagation. Une enquête est en cours pour déterminer l'origine du sinistre.