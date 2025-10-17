En ce moment Together (feat. Bonnie Tyler) DAVID GUETTA
Rouen. Un feu d'appartement se déclenche, une locataire souffrant de troubles psychologiques hospitalisée

Sécurité. Un incendie s'est déclaré dans un immeuble des quartiers ouest de Rouen, vendredi 17 octobre, à la mi-journée. L'occupante, atteinte de troubles psychologiques, a été conduite à l'hôpital.

Publié le 17/10/2025 à 16h16 - Par Célia Caradec
Un feu d'appartement se déclenche, une locataire souffrant de troubles psychologiques hospitalisée
Une lance à incendie a permis d'éteindre le sinistre. - Célia Caradec

Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime ont été mobilisés, vendredi 17 octobre, pour un départ de feu dans un immeuble de la rue Mustel, dans les quartiers ouest de Rouen. L'incendie s'est déclaré vers midi dans un appartement du troisième et dernier étage de cet immeuble.

Une quinzaine de pompiers ont été déployés, appuyés par une lance à incendie pour éteindre le sinistre. Ils ont par ailleurs procédé à la ventilation des locaux.

Une locataire souffrant de troubles

Selon le Service départemental d'incendie et de secours de Seine-Maritime, une locataire âgée de 44 ans et souffrant de troubles psychologiques a été prise en charge par les pompiers et conduite, en urgence relative, vers le CHU de Rouen.

L'intervention s'est terminée vers 13h30.

Rouen. Un feu d'appartement se déclenche, une locataire souffrant de troubles psychologiques hospitalisée
