Rouen. La poubelle du restaurant prend feu : six personnes évacuées

Un incendie s'est déclaré au sein du restaurant Le Boom Boom, rue de l'ancienne Prison à Rouen, mercredi 12 novembre peu avant 2h.

Des dégâts limités

Les flammes sont parties d'une poubelle présente à l'intérieur de l'établissement. Les pompiers sont rapidement intervenus et ont maîtrisé le feu à l'aide d'une lance à incendie. Il n'y a pas eu de victime. Les dégâts restent limités, essentiellement à cause des fumées.

Six personnes ont été évacuées

Il n'y a pas eu de victime. Six personnes habitant des appartements de l'immeuble au-dessus ont été évacuées le temps de l'intervention des secours.