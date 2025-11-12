En ce moment Tout A Changé (Rien A changé) HELENA
Rouen. La poubelle du restaurant prend feu : six personnes évacuées

Sécurité. Un feu s'est déclaré dans un restaurant de la rue de l'Ancienne Prison à Rouen, dans la nuit du mardi 11 au mercredi 12 novembre. Les flammes sont parties d'une poubelle. Les dégâts sont limités.

Publié le 12/11/2025 à 08h45 - Par Gilles Anthoine
Un feu de poubelle dans un restaurant de Rouen. Les dégâts sont limités. - Thibault Lecoq - Illustration

Un incendie s'est déclaré au sein du restaurant Le Boom Boom, rue de l'ancienne Prison à Rouen, mercredi 12 novembre peu avant 2h.

Des dégâts limités

Les flammes sont parties d'une poubelle présente à l'intérieur de l'établissement. Les pompiers sont rapidement intervenus et ont maîtrisé le feu à l'aide d'une lance à incendie. Il n'y a pas eu de victime. Les dégâts restent limités, essentiellement à cause des fumées.

Six personnes ont été évacuées

Il n'y a pas eu de victime. Six personnes habitant des appartements de l'immeuble au-dessus ont été évacuées le temps de l'intervention des secours.

