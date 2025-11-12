Rouen. La poubelle du restaurant prend feu : six personnes évacuées

Un incendie s'est déclaré au sein du restaurant Le Boom Boom, rue de l'ancienne Prison à Rouen, mercredi 12 novembre peu avant 2h.
Des dégâts limités
Les flammes sont parties d'une poubelle présente à l'intérieur de l'établissement. Les pompiers sont rapidement intervenus et ont maîtrisé le feu à l'aide d'une lance à incendie. Il n'y a pas eu de victime. Les dégâts restent limités, essentiellement à cause des fumées.
Six personnes ont été évacuées
Il n'y a pas eu de victime. Six personnes habitant des appartements de l'immeuble au-dessus ont été évacuées le temps de l'intervention des secours.
