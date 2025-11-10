Près de Rouen. Il s'immole au pied d'une station-service, un homme d'une trentaine d'années grièvement brûlé

Les pompiers de Seine-Maritime sont rapidement intervenus à Buchy alors qu'un homme d'une trentaine d'années venait de s'immoler au pied d'une station-service, lundi 10 novembre. L'incident a eu lieu vers 13h25 au niveau de la zone d'activités des cateliers.

Le feu a été éteint ainsi que le départ de feu déclenché à proximité. La victime, grièvement brûlée, a été secourue par un témoin et le personnel d'après les pompiers de Seine-Maritime qui ont pris le relais une fois sur place. Les secours ont tout de même déployé une lance à incendie en protection et ont coupé l'énergie de la station-service. Ensuite, les secours ont regroupé les autres victimes dont deux témoins choqués par la scène afin qu'ils puissent être examinés par un infirmier sapeur-pompier.

Le trentenaire grièvement blessé est toujours en cours de médicalisation. L'intervention se poursuit avec l'appui de la gendarmerie et de la sécurité civile.