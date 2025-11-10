En ce moment Family affair Mary J BLIGE
Près de Rouen. Il s'immole au pied d'une station-service, un homme d'une trentaine d'années grièvement brûlé

Sécurité. Un homme d'une trentaine d'années a été pris en charge par les pompiers, lundi 10 novembre, après s'être immolé au pied d'une station-service. Grièvement blessée, la victime est cours de médicalisation.

Publié le 10/11/2025 à 16h28, mis à jour le 10/11/2025 à 16h37 - Par Alexandre Leno
L'intervention des pompiers se poursuit à Buchy.

Les pompiers de Seine-Maritime sont rapidement intervenus à Buchy alors qu'un homme d'une trentaine d'années venait de s'immoler au pied d'une station-service, lundi 10 novembre. L'incident a eu lieu vers 13h25 au niveau de la zone d'activités des cateliers.

Le feu a été éteint ainsi que le départ de feu déclenché à proximité. La victime, grièvement brûlée, a été secourue par un témoin et le personnel d'après les pompiers de Seine-Maritime qui ont pris le relais une fois sur place. Les secours ont tout de même déployé une lance à incendie en protection et ont coupé l'énergie de la station-service. Ensuite, les secours ont regroupé les autres victimes dont deux témoins choqués par la scène afin qu'ils puissent être examinés par un infirmier sapeur-pompier.

Le trentenaire grièvement blessé est toujours en cours de médicalisation. L'intervention se poursuit avec l'appui de la gendarmerie et de la sécurité civile.

