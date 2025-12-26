Rouen. Les Dragons vous ramènent : des dizaines de bénévoles mobilisés pour la soirée de la Saint-Sylvestre

Cela fait plus de 20 ans que ça dure. Les Dragons vous ramènent se mobilisent, comme chaque année, pendant la soirée du réveillon de la Saint-Sylvestre le 31 décembre. L'association, liée au club local de hockey sur glace les Dragons de Rouen, est un service gratuit de raccompagnement des personnes en incapacité de reprendre leur voiture, soit parce qu'elles ont trop bu ou soit parce qu'elles sont trop fatiguées. Le service fonctionne en binôme, un bénévole se charge de récupérer la voiture du bénéficiaire et un autre bénévole raccompagne la personne avec un autre véhicule. Cette opération lancée à l'initiative du RHE 76 au début des années 2000 s'inspire des "Nez Rouges", un concept similaire qui existe depuis longtemps au Québec.

70 bénévoles mobilisés

Cette année encore, les bénévoles des Dragons vous ramènent installent leur quartier général dans les locaux de la mairie de Rouen d'où part toute la flotte de véhicules. Et c'est toute une logistique qui se prépare en amont. "On aura 25 équipages de deux personnes et une quinzaine de personnes dans l'organisation et pour répondre au téléphone, cela fait en gros 70 bénévoles pour la soirée", explique Raphaël Roubert, bénévole aux Dragons vous ramènent depuis 19 ans. L'an dernier, l'association est parvenue à ramener quelque 90 véhicules sur l'agglomération de Rouen. Leur périmètre s'étale à 35km autour de Rouen et les usagers peuvent déjà réserver leur course.

"Les réservations commencent bien en avance, dès le 26 décembre parfois." Mais le bénévole insiste, il ne s'agit pas d'un service de taxi, il faut impérativement que le bénéficiaire possède une voiture et qu'il soit en incapacité de la reprendre, autrement l'association ne se déplace pas.

Bien que l'organisation soit rodée à l'avance, l'association a toujours besoin d'un coup de main. "On a un noyau dur de bénévoles mais nos effectifs ne sont pas fermés, on a toujours besoin de soutien, ne serait-ce que pour boucher les trous lorsqu'on a des cas de covid ou de grippe." Pour contacter les Dragons vous ramènent, il faut composer le 02 35 15 12 07. Si le service est gratuit en principe, vous pouvez faire un don à l'issue de la course pour aider l'association qui fonctionne tous les week-ends de l'année.