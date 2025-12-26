En ce moment Take me to church HOZIER
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Rouen. Les Dragons vous ramènent : des dizaines de bénévoles mobilisés pour la soirée de la Saint-Sylvestre

Sécurité. Comme tous les ans, l'association Les Dragons vous ramènent se mobilise pour la soirée du réveillon, le 31 décembre. Elle propose de ramener les personnes en incapacité de reprendre leur voiture. Les bénéficiaires peuvent réserver une course dès à présent.

Publié le 26/12/2025 à 15h53 - Par Alexandre Leno
Rouen. Les Dragons vous ramènent : des dizaines de bénévoles mobilisés pour la soirée de la Saint-Sylvestre
Raphaël Roubert (à droite) s'occupe de la coordination des bénévoles. - Alexandre Leno

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Cela fait plus de 20 ans que ça dure. Les Dragons vous ramènent se mobilisent, comme chaque année, pendant la soirée du réveillon de la Saint-Sylvestre le 31 décembre. L'association, liée au club local de hockey sur glace les Dragons de Rouen, est un service gratuit de raccompagnement des personnes en incapacité de reprendre leur voiture, soit parce qu'elles ont trop bu ou soit parce qu'elles sont trop fatiguées. Le service fonctionne en binôme, un bénévole se charge de récupérer la voiture du bénéficiaire et un autre bénévole raccompagne la personne avec un autre véhicule. Cette opération lancée à l'initiative du RHE 76 au début des années 2000 s'inspire des "Nez Rouges", un concept similaire qui existe depuis longtemps au Québec.

70 bénévoles mobilisés

Cette année encore, les bénévoles des Dragons vous ramènent installent leur quartier général dans les locaux de la mairie de Rouen d'où part toute la flotte de véhicules. Et c'est toute une logistique qui se prépare en amont. "On aura 25 équipages de deux personnes et une quinzaine de personnes dans l'organisation et pour répondre au téléphone, cela fait en gros 70 bénévoles pour la soirée", explique Raphaël Roubert, bénévole aux Dragons vous ramènent depuis 19 ans. L'an dernier, l'association est parvenue à ramener quelque 90 véhicules sur l'agglomération de Rouen. Leur périmètre s'étale à 35km autour de Rouen et les usagers peuvent déjà réserver leur course.

"Les réservations commencent bien en avance, dès le 26 décembre parfois." Mais le bénévole insiste, il ne s'agit pas d'un service de taxi, il faut impérativement que le bénéficiaire possède une voiture et qu'il soit en incapacité de la reprendre, autrement l'association ne se déplace pas.

Bien que l'organisation soit rodée à l'avance, l'association a toujours besoin d'un coup de main. "On a un noyau dur de bénévoles mais nos effectifs ne sont pas fermés, on a toujours besoin de soutien, ne serait-ce que pour boucher les trous lorsqu'on a des cas de covid ou de grippe." Pour contacter les Dragons vous ramènent, il faut composer le 02 35 15 12 07. Si le service est gratuit en principe, vous pouvez faire un don à l'issue de la course pour aider l'association qui fonctionne tous les week-ends de l'année.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Appartement T3 meublé 54 m2
Appartement T3 meublé 54 m2 Annemasse (74100) 750€ Découvrir
Automobile
Peugeot 108 ENVY TOP
Peugeot 108 ENVY TOP Saint-Mammès (77670) 5 190€ Découvrir
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois Voisins-le-Bretonneux (78960) 28 200€ Découvrir
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7 Lille (59000) 19 500€ Découvrir
Peugeot 205
Peugeot 205 Avensan (33480) 1 550€ Découvrir
Bonnes affaires
Rare cafetière égoïste en argent massif poinçon anglais silver XIXem
Rare cafetière égoïste en argent massif poinçon anglais silver XIXem Lille (59000) 0€ Découvrir
Lot de 3 étais maçonnerie
Lot de 3 étais maçonnerie Petit-Caux (76370) 30€ Découvrir
Lot de 5 serres joint maçonnerie
Lot de 5 serres joint maçonnerie Petit-Caux (76370) 20€ Découvrir
Echelle 7 mètre alu
Echelle 7 mètre alu Petit-Caux (76370) 120€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Rouen. Les Dragons vous ramènent : des dizaines de bénévoles mobilisés pour la soirée de la Saint-Sylvestre
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple