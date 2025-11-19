En ce moment Can't get you out of my head KYLIE MINOGUE
Eure. Bientôt le retour des 90km/h, la Commission départementale de sécurité routière valide le principe

Mobilité. Le retour aux 90km/h se concrétise dans l'Eure. La Commission départementale de sécurité routière a validé, mercredi 19 novembre, le principe du relèvement de la vitesse après 5 ans à 80km/h sur les routes départementales.

Publié le 19/11/2025 à 18h26 - Par Alexandre Leno
Eure. Bientôt le retour des 90km/h, la Commission départementale de sécurité routière valide le principe
Le Département a annoncé sa volonté de rendre effectif le retour aux 90km/h à partir du 11 février 2026. - Illustration

Ce n'est plus qu'une question de mois. Saisi par le président du Département de l'Eure, Alexandre Rassaërt, la commission départementale de sécurité routière (CDSR) a validé le principe d'un retour aux 90km/h sur les routes départementales de l'Eure, au lieu de l'actuelle limite à 80km/h. La CDSR était réunie ce mercredi 19 novembre en préfecture pour présenter sa position.

"L'abaissement de la vitesse à 80km/h n'a pas les effets escomptés en termes d'accidentologie. On a quasiment autant de tués sur les routes et beaucoup plus de blessés. Après 5 ans d'expérimentation, nous mettons fin à cette mesure non concluante qui pénalise la vie de tous ceux qui vivent et travaillent en ruralité", a défendu de son côté le président du Département, Alexandre Rassaert.

Vitesse abaissée pour certaines portions

L'avis de la CDSR n'est que consultatif, la décision finale revient au Département lui-même qui envisage un retour effectif aux 90km/h le 11 février 2026, le temps que les nouveaux panneaux 90km/h soient installés aux points d'entrée et sur le réseau départemental. Avant cela il faudra que le président du Conseil départemental acte la décision par arrêté.

Au-delà de ce retour à une limitation à 90km/h, le Département a aussi identifié des zones où la vitesse devrait être au contraire abaissée après recommandations d'experts ou de certains maires qui l'ont réclamé. C'est le cas pour plus de 50km de linéaire sur lesquels la collectivité souhaite repasser à 70km/h, voire 50km/h pour 2km du réseau routier départemental. "Il est à noter que ce projet de relèvement de la vitesse s'accompagne de mesures de sécurisation ciblées avec des aménagements de sécurité et une signalisation renforcée aux intersections", conclut le Département.

Eure. Bientôt le retour des 90km/h, la Commission départementale de sécurité routière valide le principe
