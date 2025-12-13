Eure. Un tracteur percute un poteau électrique : plus de 200 foyers privés d'électricité ce samedi

Dans la nuit du vendredi 12 au samedi 13 décembre, un accident impliquant un engin agricole a eu lieu au niveau de la commune d'Epaignes, près de Martainville dans l'Eure, sur la RD139. Selon les pompiers, un homme de 23 ans, en urgence relative, a été conduit au centre hospitalier de Pont-Audemer.

Le tracteur a sectionné une ligne électrique

Les pompiers de l'Eure ont indiqué que dans cet accident, le tracteur est entré en collision avec un poteau électrique, le sectionnant et occasionnant une coupure électrique. Au total, ce sont 208 foyers qui se retrouvent ce samedi 13 décembre sans électricité et ce, "pour toute la journée", ont précisé les pompiers.

La route a été coupée

La route a été coupée dans les deux sens de circulation et une déviation a été mise en place. Au total, 16 pompiers sont intervenus.