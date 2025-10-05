Eure. Un pavillon s'embrase, les pompiers sur place toute la nuit

C'est vers 22h qu'un incendie s'est déclaré dans une maison située à Ailly, entre Gaillon et Louviers, dans l'Eure, samedi 4 octobre. Le pavillon d'environ 90m2, situé rue de Malpalu, était entièrement embrasé à l'arrivée des secours, qui sont restés sur place jusqu'aux environs de 4h du matin.

S'ils ont pu éteindre le feu, les pompiers n'ont pas pu empêcher la maison de subir de lourds dégâts. Puisqu'aucun occupant n'était sur place, il n'y a pas eu de victime.