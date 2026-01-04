Coupe de France. US Avranches / RC Strasbourg : c'est complet ! Le stade Fenouillère sera à guichets fermés

En ce moment Call me maybe Carly Rae Jepsen
Sport. L'US Avranches annonce, dimanche 4 janvier, qu'il n'y a plus de places à vendre pour le 16e de finale de la Coupe de France face au Racing club de Strasbourg. Le stade René Fenouillère accueillera 4 500 personnes.

Publié le 04/01/2026 à 16h29 - Par Célia Caradec
Le match Avranches - Strasbourg se jouera à guichets fermés, sans surprise. - Célia Caradec

Il ne fallait pas traîner pour s'assurer de pouvoir assister au 16e de finale de la Coupe de France opposant l'US Avranches, évoluant en National 2, au Racing club de Strasbourg, actuel 7e de Ligue 1, samedi 10 janvier. Le club manchois annonce, ce dimanche 4 janvier, que la billetterie affiche complet, cinq jours après la mise en vente des premières places.

4 500 places au stade René Fenouillère

"La capacité maximale du stade étant d'environ 4 500 places, aucune place supplémentaire ne pourra être mise en vente", précise l'USAMSM, qui ajoute que les gratuités pour les moins de 16 ans sont limitées à 50 places. "Il ne sera donc pas possible de permettre à l'ensemble des moins de 16 ans d'accéder gratuitement au stade", indique le club.

Ceux qui n'auront pas leur précieux sésame devront se contenter d'une diffusion à la télévision, sur la chaîne payante BeINSports.

Le Bayeux FC, également qualifié, affrontera quant à lui l'Olympique de Marseille, au stade d'Ornano de Caen, mardi 13 janvier.

Pratique. US Avranches - RC Strasbourg, 16e de finale de la Coupe de France, samedi 10 janvier à 18h, au stade René Fenouillère. Complet.

