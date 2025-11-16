Football (Coupe de France). Bayeux fait tomber Caen, QRM battu à Oissel : les résultats du 7e tour en Normandie

Ils évoluent tous deux en championnat de National et se sont tous deux inclinés, ce samedi 15 novembre : après Rouen il y a quelques semaines, le Stade Malherbe Caen et Quevilly Rouen Métropole voient leur parcours en coupe de France stoppé au 7e tour, par des clubs évoluant dans des niveaux inférieurs.

Bayeux s'offre le SM Caen

Les Caennais, 10es en championnat, se sont fait surprendre par le Bayeux FC, qui évolue trois divisions en dessous, en Régional 1 et s'est imposé 3 buts à 2. Dans une chaude ambiance, devant 3 000 spectateurs rassemblés au stade Henry-Jeanne, les locaux menaient déjà 2-1 à la pause et sont parvenus à faire le break en début de seconde période, grâce à Romain Guillotte, qui signe ainsi un doublé. Le sursaut malherbiste, grâce à un but de Vinicius Gomes à la 73e minute, n'aura pas suffi à inverser la tendance. "On n'avait rien à perdre, si ce n'était de faire cet exploit", a réagi Eric Fouda, le coach bayeusain, à l'issue de la rencontre. "On s'est fait bouffer. Je n'avais pas imaginé ça", a déploré de son côté Maxime d'Ornano, entraîneur du Stade Malherbe, regrettant un manque d'investissement de ses joueurs.

Ça passe pour Yvetot et Oissel

Au 8e tour, les Bayeusains affronteront les Seinomarins d'Yvetot, tombeurs de l'ASPTT Caen, 2 buts à 1. C'est en fin de match, à la 86e minute, que Charles Lelièvre a pu donner l'avantage aux Cauchois dans ce duel de clubs de R1.

Sur la pelouse du CMS Oissel, il aura fallu aller jusqu'au bout du suspens pour voir l'issue de la rencontre face à QRM, au terme d'un scénario fou. Après un pénalty transformé par Quevilly dès la 9e minute, tout s'est joué dans les ultimes instants de la rencontre ponctués par un carton rouge et trois buts dans les dix dernières minutes. A dix contre onze, Oissel est parvenu à accrocher le nul, 2-2, et s'est finalement imposé lors de la séance des tirs au but (5 à 4). Au prochain tour, les Seinomarins affronteront les Nordistes de l'IC Croix qui évoluent, comme eux, en National 3.

Les clubs du sud-Manche qualifiés

L'US Avranches (N2) est parvenu également à sortir un club de National, en l'occurrence le Paris 13 Atletico. A l'issue d'un match nul et vierge (0-0), les Manchois ont dominé la séance de tirs au but 5 à 3. Ils affronteront au prochain tour les Sarthois de Beaumont (R2) ou les Franciliens d'Aubervilliers (N3).

Toujours dans le sud-Manche, l'US Granville s'est imposé 3 buts à 1 face aux Bretons de Dinan Léhon, évoluant, comme les Granvillais, en National 2. C'est un déplacement en région parisienne qui attend les Manchois au 8e tour, face au Montreuil FC (R1).

Un seul club normand est en lice ce dimanche 16 novembre : le FC Dieppe (N2) se déplace chez les Nordistes du Saint-Amand FC (R1).

Le 8e tour aura lieu le week-end du 28 au 30 novembre.