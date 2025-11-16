En ce moment MAIS JE T'AIME GRAND CORPS MALADE ET CAMILLE LELLOUCHE
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Football (Coupe de France). Bayeux fait tomber Caen, QRM battu à Oissel : les résultats du 7e tour en Normandie

Sport. Le Bayeux FC et le CMS Oissel ont déjoué les pronostics en s'imposant respectivement face au SM Caen et à Quevilly Rouen Métropole, samedi 15 novembre, au 7e tour de la coupe de France de football. Avranches, Granville et Yvetot ont aussi leur ticket pour le 8e tour, en attendant le match de Dieppe, ce dimanche.

Publié le 16/11/2025 à 10h56, mis à jour le 16/11/2025 à 12h14 - Par Célia Caradec
Football (Coupe de France). Bayeux fait tomber Caen, QRM battu à Oissel : les résultats du 7e tour en Normandie
Oscar Lecanu, le gardien du Bayeux FC, et ses camarades ont été héroïques face au SM Caen. - Léo Besselievre

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Ils évoluent tous deux en championnat de National et se sont tous deux inclinés, ce samedi 15 novembre : après Rouen il y a quelques semaines, le Stade Malherbe Caen et Quevilly Rouen Métropole voient leur parcours en coupe de France stoppé au 7e tour, par des clubs évoluant dans des niveaux inférieurs.

Bayeux s'offre le SM Caen

Les Caennais, 10es en championnat, se sont fait surprendre par le Bayeux FC, qui évolue trois divisions en dessous, en Régional 1 et s'est imposé 3 buts à 2. Dans une chaude ambiance, devant 3 000 spectateurs rassemblés au stade Henry-Jeanne, les locaux menaient déjà 2-1 à la pause et sont parvenus à faire le break en début de seconde période, grâce à Romain Guillotte, qui signe ainsi un doublé. Le sursaut malherbiste, grâce à un but de Vinicius Gomes à la 73e minute, n'aura pas suffi à inverser la tendance. "On n'avait rien à perdre, si ce n'était de faire cet exploit", a réagi Eric Fouda, le coach bayeusain, à l'issue de la rencontre. "On s'est fait bouffer. Je n'avais pas imaginé ça", a déploré de son côté Maxime d'Ornano, entraîneur du Stade Malherbe, regrettant un manque d'investissement de ses joueurs.

Ça passe pour Yvetot et Oissel

Au 8e tour, les Bayeusains affronteront les Seinomarins d'Yvetot, tombeurs de l'ASPTT Caen, 2 buts à 1. C'est en fin de match, à la 86e minute, que Charles Lelièvre a pu donner l'avantage aux Cauchois dans ce duel de clubs de R1.

Sur la pelouse du CMS Oissel, il aura fallu aller jusqu'au bout du suspens pour voir l'issue de la rencontre face à QRM, au terme d'un scénario fou. Après un pénalty transformé par Quevilly dès la 9e minute, tout s'est joué dans les ultimes instants de la rencontre ponctués par un carton rouge et trois buts dans les dix dernières minutes. A dix contre onze, Oissel est parvenu à accrocher le nul, 2-2, et s'est finalement imposé lors de la séance des tirs au but (5 à 4). Au prochain tour, les Seinomarins affronteront les Nordistes de l'IC Croix qui évoluent, comme eux, en National 3.

Les clubs du sud-Manche qualifiés

L'US Avranches (N2) est parvenu également à sortir un club de National, en l'occurrence le Paris 13 Atletico. A l'issue d'un match nul et vierge (0-0), les Manchois ont dominé la séance de tirs au but 5 à 3. Ils affronteront au prochain tour les Sarthois de Beaumont (R2) ou les Franciliens d'Aubervilliers (N3).

Toujours dans le sud-Manche, l'US Granville s'est imposé 3 buts à 1 face aux Bretons de Dinan Léhon, évoluant, comme les Granvillais, en National 2. C'est un déplacement en région parisienne qui attend les Manchois au 8e tour, face au Montreuil FC (R1).

Un seul club normand est en lice ce dimanche 16 novembre : le FC Dieppe (N2) se déplace chez les Nordistes du Saint-Amand FC (R1).

Le 8e tour aura lieu le week-end du 28 au 30 novembre.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Entrepôt
Entrepôt Lapouyade (33620) 0€ Découvrir
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt Belfort (90000) 140 000€ Découvrir
Garage / Garde meubles
Garage / Garde meubles Miramont-de-Guyenne (47800) 1€ Découvrir
Viager en Ardèche
Viager en Ardèche Villevocance (07690) 60 000€ Découvrir
Automobile
A VENDRE MERCEDES CLASS V
A VENDRE MERCEDES CLASS V Fontenay-sous-Bois (94120) 50 000€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
Bonnes affaires
Coque smartphone
Coque smartphone Villeneuve-d'Ascq (59491) 10€ Découvrir
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane Floirac (33270) 695€ Découvrir
Disjoncteurs tetrapolaires Hager
Disjoncteurs tetrapolaires Hager Engwiller (67350) 30€ Découvrir
Central vapeur Braun avec housse et planche à repasser
Central vapeur Braun avec housse et planche à repasser Belfort (90000) 115€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Football (Coupe de France). Bayeux fait tomber Caen, QRM battu à Oissel : les résultats du 7e tour en Normandie
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple