Coupe de France. Qualification pour QRM, le SM Caen, Dieppe, Avranches...Le point sur les résultats en Normandie

Il s'agit du dernier tour 100% normand. Au 7e tour, les formations devront voyager un peu plus, et les équipes de Ligue 2 entreront en lice. Samedi 25 octobre se sont disputés la plupart des rencontres du 6e tour de la Coupe de France de football en Normandie. La plupart du temps, la logique a été respectée, les cadors poursuivent leurs routes. QRM et le SM Caen se sont imposés, tout comme Dieppe ou Avranches.

Les résultats dans la région

Alizay (R2) 0-4 SM Caen (N1)

Yvetot (R1) 3-2 Saint-Lô (R1)

Oissel (N3) 1-0 Alençon (N3)

ASPTT Caen (R1) 4-0 Evreux (R1), match arrêté à la mi-temps suite aux refus des Eurois de reprendre la rencontre.

Bayeux (R1) 1-0 Le Havre Caucriauville (N3)

Coutances (R2) 1-2 Dieppe (N2)

La Maladrerie (R1) 0-1 QRM (N1)

Avranches (N2) 1-1 (5-4 aux tirs au but) Dives-Cabourg (N3)

Reste à jouer

Vernon (R2) - Granville (N2), à 15h, dimanche 26 octobre.