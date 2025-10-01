Football. Le Stade Malherbe contre l'AG Caen : le tirage du 5e tour de la Coupe de France

Les choses sérieuses commencent ! Le 5e tour de la Coupe de France sera joué en Normandie le week-end du 11 et 12 octobre. Ce tour marque l'entrée en lice des trois équipes de National, le SM Caen, le FC Rouen, et QRM. Le cycliste Guillaume Martin-Guyonnet, le marathonien Dorian Louvet et le chef Charlie Anne étaient présents pour animer le moment ce mercredi 1er octobre. Découvrez ce que réserve le hasard à nos footballeurs amateurs :

Evreux (R1, Eure) - Gonfreville-l'Orcher (R1, Seine-Maritime)

Agneaux (R2, Manche) - Granville (N2, Manche)

Pacy Menilles (R1, Eure) - Dieppe (N2, Seine-Maritime)

Fécamp (R2, Seine-Maritime) - Le Havre Caucriauville (N3, Seine-Maritime)

Cherbourg (R1, Manche) - Avranches (N2, Manche)

Val de Risle (D1, Eure) - Bayeux (R1, Calvados)

Pavilly (R2, Seine-Maritime) - ASPTT Caen (R1, Calvados)

AG Caen (R1, Calvados) - SM Caen (N1, Calvados)

Saint-André-de-l'Eure (R3, Eure) - Vernon (R2, Eure)

Grand-Quevilly FC (R1, Seine-Maritime) - Alizay (R2, Eure)

Alençon (N3, Orne) - FC Rouen (N1, Seine-Maritime)

Saint-Lô (R1, Manche) - Déville-Maromme (R2, Seine-Maritime)

Coutances (R2, Manche) - Lisieux (R1, Calvados)

Bois-Guillaume (R2, Seine-Maritime) - Dives-Cabourg (N3, Calvados)

Chemin Vert (R3, Calvados) - Yvetot (R1, Seine-Maritime)

Équeurdreville-Hainneville (R2, Manche) - La Maladrerie (R1, Calvados)

Carentan (R2, Manche) - Oissel (N3, Seine-Maritime)

Villedieu-les-Poêles (R3, Manche) - QRM (N1, Seine-Maritime)