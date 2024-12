Ils ne sont plus que deux en lice. A l'issue des 32e de finale de la Coupe de France de football, le SM Caen, le FC Rouen et le HAC ont quitté l'aventure, éliminés par Guingamp, Lille et le Stade Briochin. Il reste donc deux représentants normands pour disputer le tour suivant.

Dives-Cabourg s'est offert une qualification historique, en écartant Saint-Denis, formation réunionnaise. QRM de son côté est allé chercher la victoire sur le terrain de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu. Le tirage au sort des 16e de finale a eu lieu ce dimanche 22 décembre. Voici ce qu'il réserve pour les clubs normands.

Le Puy Foot 43 pour Dives-Cabourg

Ils rêvaient sans doute d'une formation de Ligue 1, mais les Calvadosiens héritent d'un adversaire qui évolue un étage au-dessus d'eux, en National 2. Les Auvergnats ont réalisé une énorme performance au tour précédent, en étrillant Montpellier 4-0, équipe de Ligue 1.

Le SCO face à QRM

Eux aussi sont dans l'élite du football français. Les Angevins se déplaceront en Seine-Maritime pour affronter QRM. Il faudra alors un exploit pour que les Normands poursuivent l'aventure.

Les matchs doivent avoir lieu dans le courant de la semaine du 15 janvier.