Près de Falaise. Violent choc entre deux voitures : une femme de 57 ans meurt

L'accident a eu lieu sur la RD63, route qui relie Falaise aux limites de l'Orne, à hauteur de Pertheville-Ners. Dimanche 4 janvier, vers 17h30, les sapeurs-pompiers sont intervenus pour secourir plusieurs victimes. Un violent choc frontal "à forte cinétique" entre deux véhicules a provoqué un lourd bilan humain.

Cinq victimes dans l'accident

A la suite de la collision, une femme de 57 ans est décédée. Prise au piège dans le véhicule, elle a ensuite été laissée "à la disposition de la gendarmerie nationale", présente sur les lieux. Dans l'autre voiture, quatre personnes étaient aussi incarcérées dans le véhicule : deux hommes de 31 et 50 ans, et deux femmes de 53 et 55 ans. Blessés, leurs jours ne sont pas en danger. Ils ont été transportés vers l'hôpital de Falaise.