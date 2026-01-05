En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
Mobilité. En raison des averses de neige qui balayent la Normandie lundi 5 janvier, le réseau LiA est perturbé, au Havre. A 10h10, toutes les lignes de bus étaient interrompues.

Publié le 05/01/2026 à 09h23, mis à jour le 05/01/2026 à 10h31 - Par Célia Caradec
Le Havre. Le réseau de bus LiA perturbé par la neige, tous les bus suspendus
La neige qui tombe sur la Normandie depuis la nuit perturbe la circulation, lundi 5 janvier. Le réseau de cars Nomad est suspendu, en ce jour de rentrée scolaire. C'est aussi le cas pour une partie du réseau de transport urbain LiA, sur la communauté urbaine du Havre.

Tous les bus suspendus

A 10h10, seuls le funiculaire et les lignes de tramway (A et B) fonctionnent.

Les lignes C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 25 sont interrompues pour des raisons de sécurité.

Ces informations seront régulièrement mises à jour sur le site du réseau LiA, dans la rubrique "infos trafic".

A noter que sur Caux Seine Agglo, le réseau Rézo'Bus est lui aussi suspendu, au moins pour la matinée.

