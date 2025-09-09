En ce moment I kissed a girl Katy PERRY
Le Havre. Bloquons tout : le réseau de bus et tram LiA adapte ses horaires

Société. En raison du mouvement social annoncé pour mercredi 10 septembre, le réseau de transports en commun LiA, sur la région du Havre, adapte ses horaires, avec des rotations moins régulières.

Publié le 09/09/2025 à 09h52 - Par Célia Caradec
Le Havre. Bloquons tout : le réseau de bus et tram LiA adapte ses horaires
Le tramway circulera en mode "petites vacances scolaires". - Célia Caradec

Alors que le mouvement Bloquons tout est programmé pour mercredi 10 septembre, Transdev, le délégataire qui gère le réseau de transports en commun LiA sur la zone du Havre, adapte son offre en conséquence.

Moins de rotations sur certaines lignes

Les lignes A et B du tramway circuleront en horaires petites vacances scolaires.

Les rotations des lignes de bus sont adaptées :

  • C1 : 1 bus toutes les 20 minutes
  • C2 : 1 bus toutes les 13 minutes
  • C3 : 1 bus toutes les 15 minutes
  • C4 : 1 bus toutes les 16 minutes
  • C5 : 1 bus toutes les 16 minutes
  • C6 : 1 bus toutes les 20 minutes
  • C7 : 1 bus toutes les 20 minutes
  • C8 : 1 bus toutes les 20 minutes
  • 9 : 1 bus toutes les 30 minutes
  • 10 : 1 bus toutes les 1h15
  • 11 : 1 bus toutes les 60 minutes
  • 11 express : 1 bus toutes les 60 minutes
  • 14 : 1 bus toutes les 60 minutes
  • 16 : 1 bus toutes les 53 minutes
  • 17 : 1 bus toutes les 37 minutes
  • 19 : 1 bus toutes les 45 minutes
  • 20 : 1 bus toutes les 27 minutes

Les lignes de bus 12, 13, 15, 18, 21, 25 et la navette NB ainsi que les lignes complémentaires 60, 70, 71 et 91 fonctionneront normalement, tout comme le funiculaire, les services à la demande (LiA de Nuit, FiLBus, FlexiLiA, MobiFiL) et les agences (LiA Vélos, La Station, La Boutique).

