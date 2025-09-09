Le Havre. Bloquons tout : le réseau de bus et tram LiA adapte ses horaires

Alors que le mouvement Bloquons tout est programmé pour mercredi 10 septembre, Transdev, le délégataire qui gère le réseau de transports en commun LiA sur la zone du Havre, adapte son offre en conséquence.

Moins de rotations sur certaines lignes

Les lignes A et B du tramway circuleront en horaires petites vacances scolaires.

Les rotations des lignes de bus sont adaptées :

C1 : 1 bus toutes les 20 minutes

C2 : 1 bus toutes les 13 minutes

C3 : 1 bus toutes les 15 minutes

C4 : 1 bus toutes les 16 minutes

C5 : 1 bus toutes les 16 minutes

C6 : 1 bus toutes les 20 minutes

C7 : 1 bus toutes les 20 minutes

C8 : 1 bus toutes les 20 minutes

9 : 1 bus toutes les 30 minutes

10 : 1 bus toutes les 1h15

11 : 1 bus toutes les 60 minutes

11 express : 1 bus toutes les 60 minutes

14 : 1 bus toutes les 60 minutes

16 : 1 bus toutes les 53 minutes

17 : 1 bus toutes les 37 minutes

19 : 1 bus toutes les 45 minutes

20 : 1 bus toutes les 27 minutes

Les lignes de bus 12, 13, 15, 18, 21, 25 et la navette NB ainsi que les lignes complémentaires 60, 70, 71 et 91 fonctionneront normalement, tout comme le funiculaire, les services à la demande (LiA de Nuit, FiLBus, FlexiLiA, MobiFiL) et les agences (LiA Vélos, La Station, La Boutique).