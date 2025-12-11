Argentan. "Un outil culturel" : autrefois occupée par un office de tourisme, la nouvelle vie de la chapelle Saint-Nicolas

Un espace pour "découvrir mais aussi pratiquer la culture", lance le maire d'Argentan, Frédéric Léveillé, à propos de la Saint-Nicolas. Bâti au XIVe siècle, l'édifice héberge jusqu'au 20 décembre le premier salon des artistes organisé par la Ville d'Argentan. Au total, 11 artistes professionnels et amateurs y exposent leurs photos, tableaux et sculptures.

Une exposition par trimestre

Jusqu'au printemps 2025, la chapelle Saint-Nicolas était occupée par un office de tourisme, qui a finalement déménagé au Haras national du Pin. "Ce lieu historique, en centre-ville, est désormais un lieu dédié à la culture. On a besoin d'outils culturels territoriaux, confie le maire d'Argentan alors que l'édifice, qui a déjà accueilli plusieurs expositions depuis le mois de juillet, devrait désormais en accueillir une nouvelle chaque trimestre.

Le salon des artistes, d'une durée de deux semaines, sera quant à lui reconduit tous les ans. "On a beaucoup d'artistes très talentueux sur notre territoire. C'est l'occasion pour eux de valoriser leurs œuvres", explique Frédéric Léveillé.

La culture comme outil de partage

A la chapelle Saint-Nicolas, on ne fait pas que découvrir des œuvres puisque des ateliers divers et variés sont également organisés dans le cadre des expositions. "Parfois, on n'a pas les connaissances pour comprendre la méthodologie des artistes. Nous, ce que l'on souhaite, c'est que la culture soit un outil de partage", témoigne Frédéric Léveillé.

Chaque exposition est accessible gratuitement. Les prochains ateliers pédagogiques, payants selon l'âge des participants, sont programmés aux 13 et 17 décembre.