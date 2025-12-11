En ce moment Back to black Amy WINEHOUSE
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Argentan. "Un outil culturel" : autrefois occupée par un office de tourisme, la nouvelle vie de la chapelle Saint-Nicolas

Culture. Autrefois occupée par l'office de tourisme de la ville, la chapelle Saint-Nicolas d'Argentan héberge désormais des expositions temporaires. Jusqu'au 20 décembre, la municipalité y organise son tout premier salon des artistes.

Publié le 11/12/2025 à 08h47 - Par Martin Patry
Argentan. "Un outil culturel" : autrefois occupée par un office de tourisme, la nouvelle vie de la chapelle Saint-Nicolas
Frédéric Léveillé, maire d'Argentan, veut faire de la chapelle Saint-Nicolas un lieu dédié à la culture. - Martin Patry

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Un espace pour "découvrir mais aussi pratiquer la culture", lance le maire d'Argentan, Frédéric Léveillé, à propos de la Saint-Nicolas. Bâti au XIVe siècle, l'édifice héberge jusqu'au 20 décembre le premier salon des artistes organisé par la Ville d'Argentan. Au total, 11 artistes professionnels et amateurs y exposent leurs photos, tableaux et sculptures.

Une exposition par trimestre

Jusqu'au printemps 2025, la chapelle Saint-Nicolas était occupée par un office de tourisme, qui a finalement déménagé au Haras national du Pin. "Ce lieu historique, en centre-ville, est désormais un lieu dédié à la culture. On a besoin d'outils culturels territoriaux, confie le maire d'Argentan alors que l'édifice, qui a déjà accueilli plusieurs expositions depuis le mois de juillet, devrait désormais en accueillir une nouvelle chaque trimestre.

Le salon des artistes, d'une durée de deux semaines, sera quant à lui reconduit tous les ans. "On a beaucoup d'artistes très talentueux sur notre territoire. C'est l'occasion pour eux de valoriser leurs œuvres", explique Frédéric Léveillé.

La culture comme outil de partage

A la chapelle Saint-Nicolas, on ne fait pas que découvrir des œuvres puisque des ateliers divers et variés sont également organisés dans le cadre des expositions. "Parfois, on n'a pas les connaissances pour comprendre la méthodologie des artistes. Nous, ce que l'on souhaite, c'est que la culture soit un outil de partage", témoigne Frédéric Léveillé.

Chaque exposition est accessible gratuitement. Les prochains ateliers pédagogiques, payants selon l'âge des participants, sont programmés aux 13 et 17 décembre.

Le maire d'Argentan évoque la nouvelle vie de l'édifice

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Appartement T3 meublé 54 m2
Appartement T3 meublé 54 m2 Annemasse (74100) 750€ Découvrir
Mobil-home Ridorev
Mobil-home Ridorev Grosbreuil (85440) 12 000€ Découvrir
Appartement / Studio
Appartement / Studio Angers (49000) 790€ Découvrir
Locaux professionnels à louer Servian 34
Locaux professionnels à louer Servian 34 Servian (34290) 750€ Découvrir
Automobile
LAGUNA COUPE INITIALE V6 DCI 240ch 4CONTROL
LAGUNA COUPE INITIALE V6 DCI 240ch 4CONTROL Saint-Lô (50000) 7 000€ Découvrir
Aspirateur voiture
Aspirateur voiture Enghien-les-Bains (95880) 20€ Découvrir
Vends chaînes composite Michelin Evo16
Vends chaînes composite Michelin Evo16 Mandelieu-la-Napoule (06210) 100€ Découvrir
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2 Nice (06000) 9 990€ Découvrir
Bonnes affaires
Cocotte en fonte avec son couvercle
Cocotte en fonte avec son couvercle Maisons-Alfort (94700) 30€ Découvrir
Presse agrume manuel pour fruit
Presse agrume manuel pour fruit Enghien-les-Bains (95880) 15€ Découvrir
Théière / cafetière à piston
Théière / cafetière à piston Enghien-les-Bains (95880) 50€ Découvrir
Ecran plat de marque
Ecran plat de marque Maisons-Alfort (94700) 50€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Argentan. "Un outil culturel" : autrefois occupée par un office de tourisme, la nouvelle vie de la chapelle Saint-Nicolas
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple