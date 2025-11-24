En ce moment bandaids Katy PERRY
C’61 : la culture tout près de chez vous dans l’Orne

La saison culturelle C’61 est de retour pour 2025-2026 avec une promesse simple : faire rayonner la culture partout dans l’Orne. Portée par le Département, cette nouvelle saison s’adresse à tous — familles, passionnés, curieux — et met à l’honneur la diversité artistique : théâtre, humour, cirque, musique, marionnettes ou créations contemporaines.  Des spectacles qui voyagent de ville en ville, pour que chacun puisse vivre la culture au plus près de chez soi.

Publié le 24/11/2025 à 15h36, mis à jour le 24/11/2025 à 15h58 - Par Rodolphe de la Croix
La pièce "Ci-gisait Cyrano" par la Compagnie Crescite se produira le 2 décembre au Mêle sur Sarthe.

C’61 est une programmation ouverte, accessible et audacieuse, avec des artistes confirmés et de jeunes talents normands ou nationaux. Chaque représentation se veut un moment de rencontre entre les habitants, les artistes et les territoires.
Petits villages, centres culturels ou salles polyvalentes deviennent, le temps d’une soirée, de véritables scènes vivantes.

Une carte gratuite pour les spectateurs

Le Département propose à nouveau la carte C’61, gratuite et disponible dans les salles partenaires. Elle permet de cumuler des tampons à chaque spectacle et d’obtenir des avantages.
Un bon moyen d’encourager la fidélité tout en soutenant la diffusion artistique locale.

Les prochains rendez-vous à ne pas manquer

En décembre, la programmation mettra en avant le théâtre sous différentes formes. Le 2 décembre au Mêle-sur-Sarthe, la compagnie Crescite réinventera Cyrano dans Ci-gisait Cyrano, une relecture moderne et poétique du classique d’Edmond Rostand.
Le 9 décembre à La Ferté-Macé, le Collectif Muerto Coco proposera Bien, reprenons !, une création originale mêlant humour, musique et théâtre sonore.

L’année 2026 débutera avec des propositions tout aussi audacieuses. Le 20 janvier, à La Ferté-Macé, la compagnie Ellaya présentera Surfaces Sensibles, un spectacle visuel et sensoriel autour du corps et du mouvement.
Deux jours plus tard, le 22 janvier à Messei, Wally montera sur scène avec Ma Distinction, un seul-en-scène touchant où l’artiste se raconte avec humour et auto-dérision.

Le 27 janvier, retour à Gacé pour Simone en aparté, une création du TANIT Théâtre empreinte d’intimité et d’émotion.
Puis, le 3 février à La Ferté-Macé, la compagnie Alta Gama jouera Mentir lo Mínimo, un spectacle de cirque contemporain qui questionne la vérité et la mise en scène de soi.

Les amateurs de musiques et danses traditionnelles auront leur moment avec Ma Petite, concert de Perrine Vrignault, Maxime Dancre, Maxime Barbeau et Paul Weeger, à Domfront en Poiraie le 10 février.
Enfin, la saison printanière débutera le 10 avril, toujours à Domfront en Poiraie, avec La Pomme empoisonnée de PAN ! La Compagnie, une revisite inventive et décalée d’un conte traditionnel.

Agenda complet et réservations sur culture.orne.fr/saison-culturelle-agenda

