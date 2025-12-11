Près du Havre. Il réagit mal à une opération, un homme évacué par sa fenêtre

Un homme de 58 ans a été évacué par la fenêtre de son appartement, mercredi 10 décembre vers 17h15, rue Jean-Louis Pesle à Sainte-Adresse.

Un début d'éventration

La victime souffrait d'un début d'éventration à la suite d'une opération. Le Samu a préconisé une sortie par la fenêtre pour maintenir l'homme en position horizontale. Une équipe spécialisée en milieu périlleux des sapeurs-pompiers a donc procédé à une évacuation par l'extérieur depuis l'appartement qui était situé au troisième étage d'un immeuble.

La victime a été transportée vers l'hôpital Monod.