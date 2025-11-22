Dieppe. Une alarme incendie se déclenche au sein de l'entreprise Renault Alpine, les pompiers mobilisés

L'alarme incendie de l'entreprise Renault Alpine de Dieppe s'est déclenchée ce samedi 22 novembre peu avant 8h30. Les pompiers qui se sont rendus sur les lieux ont constaté à leur arrivée que l'alarme s'était déclenchée "par la présence de vapeur dans la chaufferie". Selon les secours, un technicien était sur place et 200 personnes ont dû être évacuées. Vers 9h, les pompiers ont indiqué que "le déclenchement lié à la vapeur est confirmé" et que ce problème a été géré par le technicien et Enedis.

Finalement, les 200 personnes ont pu retourner à leurs postes de travail et aucune victime n'est à déplorer. L'intervention a pris fin vers 9h.