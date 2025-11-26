Rouen. Les pompiers déploient l'échelle de leur camion rue du Général Leclerc

Peu avant 8h30 ce mercredi 26 novembre, les pompiers sont intervenus rue du Général Leclerc à Rouen au niveau de l'arrêt de bus Teor République en direction du Théâtre des Arts. Selon la police présente sur place, les pompiers auraient déployé leur échelle pour secourir "une personne âgée qui est tombée chez elle". N'ayant pas accès à son domicile, ils ont dû passer par la fenêtre pour lui venir en aide.

Cette intervention perturbe actuellement le trafic des bus Teor.