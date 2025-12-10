Tennis - Open de Caen. Coup dur, Loïs Boisson déclare forfait

C'est la tuile pour les organisateurs de l'Open de Caen. La Française Loïs Boisson, véritable tête d'affiche de cette édition 2025 du tournoi, n'en sera finalement pas. La demi-finaliste du dernier Roland-Garros se retire, diminuée. Elle concentre son énergie sur sa récupération et sa phase de soins afin d'être prête pour la tournée australienne du début d'année. "Elle espère avoir l'occasion de revenir jouer à Caen fin 2026", précisent les organisateurs.

Sa remplaçante déjà trouvée

Elle est remplacée par la joueuse russe Anna Blinkova, actuelle 62e mondiale. Vainqueur du tournoi WTA 250 de Jiujiang en fin de saison, elle pourrait retrouver Clara Tauson en finale de la compétition lundi 15 décembre. Mais avant, les deux devront gagner leur demi-finale la veille.