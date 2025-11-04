Tennis. Loïs Boisson ou Lorenzo Musetti : plateau XXL à l'Open de Caen

Pour sa troisième édition au sein du Palais des Sports, l'Open de Caen frappe fort. Les organisateurs ont dévoilé les participants à ce tournoi organisé du 14 au 17 décembre. Entre tennismen de renom, chouchous du public et auteurs de belles performances à Roland-Garros, les spectateurs seront servis.

Loïs Boisson, star chez les femmes

Honneur aux dames, commençons par les participantes. Loïs Boisson, tube de la quinzaine Porte d'Auteuil, frappera la balle jaune à Caen. Demi-finaliste de Roland-Garros et véritable révélation du tournoi, la désormais 37e joueuse mondiale avait été invitée par les organisateurs du tournoi du Grand Chelem.

La 12e mondiale à Caen

Clara Tauson, jeune Danoise de 22 ans, fera figure de favorite à Caen. Classée 12e mondiale, elle s'est hissée cette année en finale du Masters 1000 de Dubaï.

Lorenzo Musetti, membre du top 10

C'est le gros coup réalisé par l'organisation de l'Open de Caen. Ils s'assurent la présence d'un joueur classé 9e à l'ATP. Lorenzo Musetti, Italien de 23 ans, est une future star, mais déjà un grand. Lui aussi a atteint cette année la demi-finale de Roland-Garros. Il a aussi disputé une finale au Masters 1000 de Monte-Carlo.

Un compatriote, Lorenzo Sonego

Ils ont le même prénom et la même nationalité. Lorenzo Sonego, 42e mondial et ancien 21e, s'apprête à découvrir l'Open de Caen. Le tennisman a atteint cette saison un quart de finale à l'Open d'Australie.

Alejandro Davidovich Fokina, 18e mondial

Surnommé "la tornade andalouse", l'Espagnol de 26 ans réalise une saison remarquable, ponctuée de plusieurs finales, mais malheureusement sans titre. Un joueur régulier, qui aspire à l'emporter sur les courts caennais.

Les deux Français de la compétition : Benjamin Bonzi et Hugo Gaston

Il en faut toujours. Les Français, qui seront sans doute poussés par le public, sont d'abord Benjamin Bonzi, l'un des Tricolores les plus réguliers du circuit ATP. Il est actuellement 57e mondial. L'autre bleu se nomme Hugo Gaston, fantasque joueur de 1m73. 106e à l'ATP, il avait notamment connu un tournoi exceptionnel à Roland-Garros en 2020.

Preuve du succès de l'Open de Caen, les places se sont déjà presque toutes écoulées. A peine quelques centaines de billets sont encore disponibles.