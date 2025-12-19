En ce moment Survive Lewis CAPALDI
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Crise de la restauration. Ce département normand voit disparaître ses restaurants traditionnels : pourquoi ? Etes-vous aussi concerné ?

Economie. Restaurants traditionnels en baisse, restauration rapide en progression, disparités marquées selon les territoires… Les chiffres révèlent une Normandie à deux vitesses côté restauration. Certains départements résistent, d'autres décrochent nettement. Décryptage.

Publié le 19/12/2025 à 16h30 - Par Mathilde Rabaud
Crise de la restauration. Ce département normand voit disparaître ses restaurants traditionnels : pourquoi ? Etes-vous aussi concerné ?
Pourquoi de plus en plus de restaurants ferment en Normandie ? - Unsplash

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Derrière les devantures, la carte de la restauration normande évolue. Si certaines villes gagnent encore des restaurants traditionnels, d'autres en perdent rapidement, parfois au profit de la restauration rapide. En toile de fond : inflation, saisonnalité touristique, habitudes de consommation qui changent. Le journal Le Parisien a sorti ce vendredi 19 décembre des chiffres qui interrogent.

Manche : le département normand qui perd le plus de restaurants

C'est dans la Manche que le recul est le plus marqué. A Saint-Lô, le nombre de restaurants traditionnels chute de 11,4 % en un an. Même tendance à Cherbourg-en-Cotentin (-7,6 %) ou Avranches (-4,8 %).

Un signal fort, d'autant que dans ces mêmes villes, la restauration rapide continue de progresser, parfois très fortement. A Avranches, elle bondit de 25 % sur un an, accentuant le contraste.

Calvados : entre villes touristiques et résistance locale

Le Calvados offre un visage plus contrasté. Si Trouville-sur-Mer (-11,1 %) et Lisieux (-8,6 %) enregistrent des baisses nettes, d'autres communes tirent leur épingle du jeu.

A Honfleur, les restaurants traditionnels progressent de 8,3 %, tout comme à Caen (+ 2,7 %) ou Bayeux (+ 3 %). Mais là encore, la montée en puissance du fast-food est visible, notamment dans les pôles urbains.

Seine-Maritime : stabilité fragile dans les grandes villes

En Seine-Maritime, la situation semble plus stable… en apparence. A Rouen, le nombre de restaurants traditionnels recule légèrement (-0,4 %), tandis que la restauration rapide continue de croître.

Même logique au Havre (-2,6 %) ou à Dieppe (-1,6 %). Seule Fécamp affiche une hausse (+ 5 %), mais dans un contexte global de mutation du paysage culinaire.

Eure : des chiffres plus rassurants

Dans l'Eure, la tendance est plus favorable aux restaurants traditionnels. Vernon (+ 3,2 %) et Pont-Audemer (+ 4,8 %) progressent, tandis qu'à Evreux, le nombre reste stable.

Fait notable : certaines communes enregistrent une baisse marquée de la restauration rapide, signe que les dynamiques locales peuvent inverser la tendance.

Orne : une alerte à ne pas ignorer

A Alençon, la chute est nette : -11,1 % de restaurants traditionnels en un an.
Un recul similaire à celui observé dans les zones les plus touchées de la Manche, qui pose la question de l'attractivité des centres-villes et du modèle économique des restaurateurs.

Les fast-foods remplacent-ils les restaurants traditionnels ?

Partout en Normandie, une tendance se dessine : quand les restaurants traditionnels ferment, la restauration rapide progresse souvent. Moins chère, plus flexible, adaptée aux nouveaux modes de consommation, elle gagne du terrain, surtout dans les villes moyennes.

Mais cette évolution interroge : diversité culinaire, animation des centres-villes, identité gastronomique… La Normandie peut-elle se permettre de perdre ses tables emblématiques ?

Ce que révèlent vraiment ces chiffres

Sans le dire frontalement, ces données montrent une réalité claire : tous les départements normands ne sont pas égaux face à la crise de la restauration. La Manche apparaît aujourd'hui comme la plus fragilisée, tandis que l'Eure et certaines villes du Calvados résistent encore.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Appartement T3 meublé 54 m2
Appartement T3 meublé 54 m2 Annemasse (74100) 750€ Découvrir
Automobile
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7 Lille (59000) 19 500€ Découvrir
Peugeot 205
Peugeot 205 Avensan (33480) 1 550€ Découvrir
Porte-vélos Thule EasyFold XT 3
Porte-vélos Thule EasyFold XT 3 Chanteuges (43300) 500€ Découvrir
LAGUNA COUPE INITIALE V6 DCI 240ch 4CONTROL
LAGUNA COUPE INITIALE V6 DCI 240ch 4CONTROL Saint-Lô (50000) 7 000€ Découvrir
Bonnes affaires
IPhone 15 PROMAX disponible
IPhone 15 PROMAX disponible Paris (75001) 495€ Découvrir
Lave linge
Lave linge Envermeu (76630) 70€ Découvrir
Buffet en pin
Buffet en pin Envermeu (76630) 100€ Découvrir
Chaises bistrot
Chaises bistrot Envermeu (76630) 160€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Crise de la restauration. Ce département normand voit disparaître ses restaurants traditionnels : pourquoi ? Etes-vous aussi concerné ?
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple