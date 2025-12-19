Crise de la restauration. Ce département normand voit disparaître ses restaurants traditionnels : pourquoi ? Etes-vous aussi concerné ?

Derrière les devantures, la carte de la restauration normande évolue. Si certaines villes gagnent encore des restaurants traditionnels, d'autres en perdent rapidement, parfois au profit de la restauration rapide. En toile de fond : inflation, saisonnalité touristique, habitudes de consommation qui changent. Le journal Le Parisien a sorti ce vendredi 19 décembre des chiffres qui interrogent.

Manche : le département normand qui perd le plus de restaurants

C'est dans la Manche que le recul est le plus marqué. A Saint-Lô, le nombre de restaurants traditionnels chute de 11,4 % en un an. Même tendance à Cherbourg-en-Cotentin (-7,6 %) ou Avranches (-4,8 %).

Un signal fort, d'autant que dans ces mêmes villes, la restauration rapide continue de progresser, parfois très fortement. A Avranches, elle bondit de 25 % sur un an, accentuant le contraste.

Calvados : entre villes touristiques et résistance locale

Le Calvados offre un visage plus contrasté. Si Trouville-sur-Mer (-11,1 %) et Lisieux (-8,6 %) enregistrent des baisses nettes, d'autres communes tirent leur épingle du jeu.

A Honfleur, les restaurants traditionnels progressent de 8,3 %, tout comme à Caen (+ 2,7 %) ou Bayeux (+ 3 %). Mais là encore, la montée en puissance du fast-food est visible, notamment dans les pôles urbains.

A lire aussi. Notre sélection des bonnes tables à Caen

Seine-Maritime : stabilité fragile dans les grandes villes

En Seine-Maritime, la situation semble plus stable… en apparence. A Rouen, le nombre de restaurants traditionnels recule légèrement (-0,4 %), tandis que la restauration rapide continue de croître.

Même logique au Havre (-2,6 %) ou à Dieppe (-1,6 %). Seule Fécamp affiche une hausse (+ 5 %), mais dans un contexte global de mutation du paysage culinaire.

Eure : des chiffres plus rassurants

Dans l'Eure, la tendance est plus favorable aux restaurants traditionnels. Vernon (+ 3,2 %) et Pont-Audemer (+ 4,8 %) progressent, tandis qu'à Evreux, le nombre reste stable.

Fait notable : certaines communes enregistrent une baisse marquée de la restauration rapide, signe que les dynamiques locales peuvent inverser la tendance.

Orne : une alerte à ne pas ignorer

A Alençon, la chute est nette : -11,1 % de restaurants traditionnels en un an.

Un recul similaire à celui observé dans les zones les plus touchées de la Manche, qui pose la question de l'attractivité des centres-villes et du modèle économique des restaurateurs.

Les fast-foods remplacent-ils les restaurants traditionnels ?

Partout en Normandie, une tendance se dessine : quand les restaurants traditionnels ferment, la restauration rapide progresse souvent. Moins chère, plus flexible, adaptée aux nouveaux modes de consommation, elle gagne du terrain, surtout dans les villes moyennes.

Mais cette évolution interroge : diversité culinaire, animation des centres-villes, identité gastronomique… La Normandie peut-elle se permettre de perdre ses tables emblématiques ?

Ce que révèlent vraiment ces chiffres

Sans le dire frontalement, ces données montrent une réalité claire : tous les départements normands ne sont pas égaux face à la crise de la restauration. La Manche apparaît aujourd'hui comme la plus fragilisée, tandis que l'Eure et certaines villes du Calvados résistent encore.