People. Une inconnue est persuadée d'avoir une relation avec lui : l'humoriste Marc Tourneboeuf victime d'usurpation d'identité

Dimanche 26 octobre au soir, Marc Tourneboeuf, humoriste originaire de Thaon (Calvados), a pris la parole sur Instagram avec un ton inhabituellement grave.

"Je vous informe de quelque chose qui m'est arrivé, qui aurait pu être un peu grave, au cas où ça vous arrive aussi", explique-t-il en ouverture de sa vidéo. Quelques heures plus tôt, à la sortie de son spectacle, une femme s'approche de lui, persuadée de rencontrer enfin celui avec qui elle échange depuis plusieurs semaines.

"Elle me dit qu'elle avait hâte de me voir, qu'on avait rendez-vous, qu'on s'était parlé longtemps", raconte Marc Tourneboeuf, encore stupéfait. Le comédien comprend alors qu'un faux profil circule à son nom.

Une arnaque sentimentale qui va trop loin

L'histoire ne s'arrête pas là. Peu après cette rencontre, la femme lui écrit un long message, visiblement bouleversée.

"Elle dit qu'elle est très déçue, qu'elle est en pleurs, qu'elle ne comprend pas. Qu'après toutes ces semaines de contact, elle ne voit pas pourquoi ça s'est passé comme ça."

Mais Marc Tourneboeuf n'a jamais échangé avec elle.

"Cette personne a parlé pendant des semaines avec quelqu'un qui se faisait passer pour moi. Ce n'est pas la première fois qu'on m'en informe, mais visiblement cette fois ça a été très loin."

L'escroc utilisait notamment TikTok et Zangi (une application de messagerie) pour converser avec la victime.

L'humoriste appelle ses fans à la vigilance

Conscient que son image publique peut être détournée, l'artiste normand a tenu à prévenir son public :

"Sachez que je ne parle jamais avec qui que ce soit sur TikTok. Et jamais je ne viendrai vous aborder avec des phrases racoleuses du style : ‘Bonjour, êtes-vous l'un ou l'une de mes fans ?' Soyez attentifs, que ce soit moi ou d'autres personnes suivies sur les réseaux."

Un message qui fait écho à d'autres affaires similaires en France. Ces usurpations d'identité, parfois à but sentimental, parfois pour de l'argent, touchent désormais de nombreuses célébrités.

De Brad Pitt à Frédéric Lopez : des histoires qui se répètent

L'affaire de Marc Tourneboeuf rappelle celle de Frédéric Lopez, lui aussi victime d'une arnaque de "brouteurs" en 2024. L'animateur avait mis en garde ses abonnés après qu'une femme âgée eut été manipulée pendant des mois par un faux profil à son nom.

"Des personnes malintentionnées ont usurpé mon identité afin de demander de l'argent en mon nom", alertait-il alors, visage grave.

Une histoire dramatique, qui s'était soldée par plus de 100 000 euros envolés pour la victime.

Même scénario dans l'affaire dite du faux Brad Pitt, où une femme de 53 ans avait cru entretenir une relation amoureuse avec la star américaine. Bilan : 830 000 euros disparus. Ou encore avec Pierre Garnier.

Une triste réalité du web moderne

Ces arnaques, souvent orchestrées par des escrocs opérant à distance, reposent toujours sur la même mécanique : la confiance et l'émotion. Et plus les personnalités sont populaires, plus elles sont ciblées.

Pour Marc Tourneboeuf, cette mésaventure est surtout un rappel à la prudence. Derrière les écrans, tout le monde peut être dupé.

"Je préfère en parler pour que ça n'arrive pas à d'autres", conclut l'humoriste.